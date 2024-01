De a poco, los participantes de Gran Hermano 2023 van soltándose y contando más intimidades de su vida personal. Y este caso Juliana “Furia” Staglione sorprendió a Rosina Beltrán al hablar de una parte de su historia amorosa que incluye a su hermana, Georgina.

“Cuando yo salía con ella, ella a la vez, salía con mi hermana. Después, cuando yo me entero, habían pasado ocho meses de noviazgo”, comenzó diciendo Furia mientras disfrutaba de una tarde de sol y pileta con su compañera, tal como se vio en el video que subió la cuenta de Instagram oficial (@granhermanoar) del reality de Telefe.

Allí, ante la pregunta sobre si su hermana estaba al tanto de lo que estaba pasando, Juliana respondió con una tremenda anécdota y mostrando una cicatriz que le quedó en una parte de su cuerpo: “¿Cómo no va a saber? Supongo que sí, no sé. Hubo una cosa familiar muy zarpada y mi hermana me empujó contra un vidrio”.

“Yo la re quiero. Me parece que va de las dos partes también. O sea, la otra chica también re sacada, ¿cómo vas a hacer eso? Ubicate”, cerró. Y La Tora, que forma parte del streaming de Gran Hermano cerró: “Está contando que compartió una chonga con la hermana, estuvieron peleadas cinco años, duró ocho meses el noviazgo de las dos. La hermana de Furia cuida las redes hoy en día de ella y espera que no se enoje por contar todo”.

CATA RESPONDIÓ SI SIENTE QUE FURIA LE SOLTÓ LA MANO ANTES DE QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO

A poco de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Catalina Gorostidi no le esquivó a la pregunta sobre si cree que Juliana “Furia” Scaglione le soltó la mando en sus últimos días dentro del reality de Telefe.

“¿Sentís que furia te soltó la mano al final cuando pasó todo lo que pasó?”, preguntó Mariana Corbetta en Escuela de cocina, el programa que conduce Jimena Monteverde por elnueve y donde la exparticipante del programa estuvo como invitada.

“No, para nada. Al contrario, ahora veo videos de Furia y siento que me extraña un montón, que está con mucha bronca con Agostina porque piensa que su pelea con Emmanuel me perjudicó a mí”, respondió Catalina. Y cerró, contundente: “Yo voy a volver y voy a volver con ella. Y si está Agostina, voy a volver con ella también. Estoy segura”.