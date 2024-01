Hay conflictos dentro de la casa de Gran Hermano 2023 y también fuera. Minutos antes de que Catalina sea elegida para abandonar la casa, su madre tuvo un chispazo con Isabel de Negri, la polémica participante del reality con la que la médica está enfrentada.

“¿Pasaste un mal momento ayer cuando la familia de Cata te maltrató?”, indagó Pía Shaw en A la Barbarossa cuando estaba Isabel como Isabel como participante.

“Ayer la madre de Cata se calló la boca la otra vez cuando estuvimos en el programa y ayer estábamos adelante en la tribuna con Alfa, Nacho y el papá, nos hicieron correr para que la familia llegue”, recordó.

ISABEL DE GRAN HERMANO 2023 HABLÓ DE SU CHOQUE CON LA MADRE DE CATALINA

“Escuche que en el piso comentaron ‘A Isabel sacala porque viene la familia’. Creo que fue la madre a la que escuché de refilón que dijo “sí, sí, mejor sáquenla’ de muy mal manera”, afirmó.

“Le iba a contestar, pero preferí que no porque no son participantes, no son jugadores y no tengo que hablar con ella. Lo sentí como un destrato”, se sinceró.

“Se ve que en la familia están acostumbrados. Sin hablar de la familia, pero ella misma dice ‘mi papá debe estar muy enojado porque no quería que ella exponga su carácter’”, lanzó.