Un nuevo momento de gran tensión se vivió en la casa de Gran Hermano 2023, luego de que los participantes se prestaran a un particular juego que terminó en un picante cruce entre Agostina Spinelli y Florencia Cabrera.

Todo comenzó cuando Agostina leyó la consigna con un enorme cubo en sus manos: “El o la más mentirosa”, rezaba en el papel. A lo que decidió tirárselo a Florencia justificando su respuesta: “Así lo creo”.

Foto: Captura de Twitter (@fedeebongiorno) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, los compañeros comenzaron a gritar y arengar, sin poder creer lo que estaba sucediendo: “Me gusta este juego” y “Que se pique”, fueron algunas de las frases que se escucharon en el reality de Telefe.

“En mi defensa, no me conocés y yo vi la jugadita que hacían y no me considero una mentirosa”, cerró Florencia, mientras su enemiga en el programa seguía tomando mate sin decir nada.

¡Qué momento!

CATA RESPONDIÓ SI SIENTE QUE FURIA LE SOLTÓ LA MANO ANTES DE QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO

A poco de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Catalina Gorostidi no le esquivó a la pregunta sobre si cree que Juliana “Furia” Scaglione le soltó la mando en sus últimos días dentro del reality de Telefe.

“¿Sentís que furia te soltó la mano al final cuando pasó todo lo que pasó?”, preguntó Mariana Corbetta en Escuela de cocina, el programa que conduce Jimena Monteverde por elnueve y donde la exparticipante del programa estuvo como invitada.

Foto: Captura (elnueve)

“No, para nada. Al contrario, ahora veo videos de Furia y siento que me extraña un montón, que está con mucha bronca con Agostina porque piensa que su pelea con Emmanuel me perjudicó a mí”, respondió Catalina. Y cerró, contundente: “Yo voy a volver y voy a volver con ella. Y si está Agostina, voy a volver con ella también. Estoy segura”.