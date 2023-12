Maxi Diorio se mostró súper enojado con Pampita por la devolución que le hizo a su equipo junto a Lali González en el último ritmo del Bailando 2023.

“Es mi Bailando número 11, pasé por todas. Fue raro lo que pasó, sentí como un reto de una profe de colegio”, comenzó diciendo el bailarín sobre la jurado.

Luego, manifestó en diálogo con LAM: “Puso en duda que ensayamos, que nos lo tomamos enserio. Nosotros ensayamos todos los días pero Lali no es bailarina”.

Maxi Diorio habló con LAM.

“Le cuesta muchísimo... hay gente que sí, evoluciona y otros que no. Lo del reto me pareció como mucho, Pampita sobre todo”, dijo directamente a cámara.

PICANTÍSIMA FRASE DE MAXI DIORIO SOBRE PAMPITA

Maxi Diorio se hartó de Pampita y lanzó una frase picantísima en una nota por el puntaje que le puso a él y a Lali González en el reality de baile.

“Tengo 11 Bailandos, no me voy de viaje nunca, ensayo todos los días... no me hables de tomarlo en serio cuando te vas cada dos semanas de viaje”, dijo sin filtros.