En un rincón del estudio quedaron unos zapatos de taco, negros y aterciopelados. Carmen Barbieri se acomoda en el sillón, lleva ahora un calzado cómodo, mientras se prepara para conversar con Ciudad sobre su debut con Mañanísima en eltrece. Un reto que, después de tres años de crecimiento en la pantalla de Ciudad Magazine, se siente natural.

El pelo rubísimo corto, los aros con forma de corazón y los brazos llenos de tatuajes. La conductora de 68 años tiene todo el swing de un boxeador legendario en Las Vegas. Una profesional de elite de nuestro espectáculo que fue todo y va por una nueva mutación.

“La gente compro mi naturalidad, pero no solo la mía sino la de Pampito y la de Estefi. Por eso me gusta mucho hacer un magazine porque soy yo, Carmen".

En la charla, recuerda sus comienzos de símbolo sexual, sus romances con grandes nombres del humor nacional y se abre incluso sobre un dolor que lleva por un hijo que no tuvo. También habla de la competencia en la televisión de aire, el espacio para el amor de una pareja y por qué siente que esta es su mejor versión.

Foto: eltrece

En este mismo momento tiene un programa a punto de estrenar, y otro en el prime time. Llena teatros por todo el país y siempre consigue que la TV hable de ella. Carmen no es una más. Ella es Rocky. ¿Quién podría derribarla?

CARMEN BARBIERI ADELANTÓ CÓMO SERÁ MAÑANÍSIMA EN ELTRECE

“Quiero que la gente se divierta. Es un programa con el que quiero que la gente, cuando está preparándose el mate, se ría”, cuenta, sobre esta transformación de su programa, mientras elogia a su elenco, como le gusta llamar a sus panelistas.

“Cada uno es Gardel y los diez guitarristas”, adelanta la animadora, divertida sobre quienes la acompañarán de lunes a viernes a las 9 hs por eltrece. Con Estefi Berardi a su lado una vez más, sin Pampito en su equipo, estarán Diego Ramos, Majo Martino, Lucas Bertero, Soledad Solaro, Alberto Martín y el cocinero Santiago del Azar. Ricardo Canaletti se hará cargo de los policiales y tendrán su espacio el doctor Guillermo Capuya, el psicólogo Gabriel Cartañá y el especialista en comunicación no verbal Hugo Lescano.

Carmen Barbieri: "Yo fui aquel 'putón patrio' pero eso fue... ¡Amo el paso del tiempo!" La conductora conversó con Ciudad antes del estreno de Mañanísima en eltrece. (Edición y Video: Fernando Halperín)

-¿Cómo te llegó la propuesta del cambio de señal de Mañanísima, del cable en Ciudad Magazine al aire en eltrece?

-Primero, estoy muy agradecida porque pensaron en mí Coco Fernández, Pablo Codevilla y el Chueco Adrián Suar. Primero para ponerme en las mañanas de Ciudad Magazine y después pasarme al aire. Me encontré con Pablo hace unos meses, después de casi tres años de hacer el programa, en un pasillo y me dijo ‘vamos a tener que pegar el salto’. Yo le dije que estaba cómoda, que me sentía en familia. Los amo a todos, pero lamento que todos no puedan venir conmigo. Estoy contenta, pero también estoy con saudade, como dicen los brasileros del equipo de Ciudad Magazine.

Foto: eltrece

-¿Por qué creés que el público eligió tu programa?

-Por supuesto que yo estoy a la cabeza, pero la gente vio a Pampito y a Estef, a los cocineros que nos acompañaban. La gente vio a la que está ahora hablando con vos. Soy la misma haciendo el programa, por eso me gusta mucho hacer un magazine porque soy yo, Carmen. Cuando yo estaba cocinando y se metían era la que gritaba ‘salgan de acá’, como si estuviese en mi casa.

La gente compro la naturalidad, pero no solo la mía sino la de Pampito, que empezó a ser él. Al principio estaba duro, acartonado y Estefi tenía una vocecita extraña y yo estaba rara también. Eso cambió. Estábamos cómodos, relajados. Pasó a ser tan hogareño el programa que yo creo que por eso la gente lo compró y los directivos vieron eso. Vieron que eso funcionaba y esa naturalidad es la que se va a ver en eltrece.

“Son muchos años que somos amigas con Georgina. No se notaba, pero en MasterChef ella me ayudaba mucho. Me ayudaba, por ejemplo, a sacar la carne del horno porque yo había perdido toda la masa muscular después de dos meses internada. 25 días intubada, en coma y muriéndome”.

Foto: Instagram Por: Ivan Basso

CARMEN BARBIERI CONTÓ CÓMO SERÁ COMPETIR CON GEORGINA BARBAROSSA EN LA TV

-A principios de los 2000 te tocó competir con Georgina Barbarossa, cada una con su magazine, Movete con Carmen y Venite con Georgina, y ahora la historia se repite. ¿Cómo lo tomaste?

-¡Nos decían que estábamos peleadas! Hace unos días hablábamos, porque las dos trabajamos muy temprano y nos hablamos a esa hora, y somos hermanas más que amigas. Ahora me decía ‘che, loca, van a decir que estamos peleadas, podemos salir a cenar y sacarnos una foto’. Ella fue abuela y estoy muy feliz porque a sus chicos los vi en la panza, era amiga cuando empezó a salir con el Vasco y antes de eso también.

“Para tener un novio, un compañero o un amante, entendido como esos dos que se aman y no la tercera en discordia, hay que tener tiempo y yo no tengo. Me darían una patada”.

-Georgina fue muy importante, después de la internación que tuviste por el Covid-19, cuando compartían MasterChef. ¿Qué pasaba?

-No se notaba, pero me ayudaba mucho Georgina. Me ayudaba, por ejemplo, a sacar la carne del horno porque yo no tenía musculatura. Había perdido toda la masa muscular después de dos meses internada. 25 días intubada, en coma y muriéndome. Son muchos años que somos amigas. Nos ayudamos, nos aconsejamos.

Foto: Web

CARMEN BARBIERI REVELÓ QUE TIENE UN “PRETENDIENTE” Y POR QUÉ CREE EN “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”

-Después de tu matrimonio de 25 años con Santiago Bal, el padre de Fede Bal, ¿estás cerrada al amor?

-No tengo tiempo. Tengo un pretendiente… ¡Que antiguo suena! Uno que me arrastra el ala, un festejante (risas). Tengo dos o tres, pero uno más cercano que me hizo reír mucho porque me dio letra para un monólogo. Me dice “te llamé y me dijiste que podías mañana, después me dijiste que no porque entrabas a grabar Los 8 escalones”. “No, porque tengo una reunión de trabajo y tengo que dormir temprano”. “El sábado tampoco porque tengo función en Córdoba”.

-¿Cómo reaccionó?

-Me terminó diciendo “con vos no se puede hacer una cita” y es verdad. Para tener un novio, un compañero o un amante, entendido como esos dos que se aman, no la tercera en discordia, hay que tener tiempo y yo no tengo. Me darían una patada.

“Quedé embarazada a los 39 años, seguí el embarazo dos meses y medio y cuando me vio el obstetra me dijo ‘¿hacemos una interrupción del embarazo o continuás y no creo que llegues al quinto mes de embarazo?’. Lo hablé con Santiago e interrumpí el embarazo. Un dolor. El alma se me fue en ese niño o niña”.

-¿Creés en ‘el amor después del amor’?

-Fue un gran amor Santiago, el último y yo creo que es el gran amor de mi vida porque fue el hombre que elegí para tener un hijo. Yo tenía que cuidarme porque me quedaba embarazada muy fácilmente. He tenido algunos episodios. Tuve pérdidas y perdí un embarazo. Yo tenía que elegir al padre de mi hijo y a Santiago yo lo elegí, reunía todo para que sea el papá de un hijo mío.

Carmen Barbieri recordó su noviazgo con Guillermo Francella: "Salimos dos años". La conductora, antes del debut de Mañanísima en eltrece, habló de sus amores famosos. (Edición y Video: Fernando Halperín)

CARMEN BARBIERI, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE EL EMBARAZO QUE TUVO QUE INTERRUMPIR

-¿Te hubiera gustado tener más hijos?

-Si, tres o cuatro. Me agarró grande, hoy ya no lo es, pero yo a Fede lo tuve a los 34. Después de Fede me quedé embarazada a los 39. Con Federico tuve un embarazo complicado. Me diagnosticaron gestosis que es una intoxicación debido a la gestación. Casi me muero y casi se muere Fede. Yo pensaba que casi me había muerto con el Covid-19, pero antes casi me muero en el parto de Fede.

“Con Francella salimos dos años. Tengo un recuerdo hermoso. Nos reíamos tanto, tanto. Nos echaban de las cenas porque no parábamos de reírnos”.

-¿Qué fue lo que pasó?

-Nació sietemesino, estuve 10 días internada, no se me bajaba la presión y mi hijo estuvo en terapia intensiva, pero nació todo terminadito. Me dijeron que esta enfermedad hace que el feto te intoxique. Mi hijo, chiquitito, me empezó a elevar la presión. Yo casi me muero y él, por suerte, estaba casi terminado. Estuvo un día en terapia y pesaba 3 kilos 860. ¡Llegaba al noveno y salía el pibe con un habano! (Risas). Estaba bien hecho, estaba listo para comer un bife con papas fritas.

Foto: Captura

-¿Qué ocurrió con ese otro embarazo que perdiste?

-Quedé embarazada a los 39 años, seguí el embarazo dos meses y medio y cuando me vio el obstetra me dijo “estás teniendo 18 y medio de presión’ y no hay forma de darte medicación porque puedo lastimar el feto”. “Este va a ser un embarazo como el otro, pero más anticipado, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una interrupción del embarazo o continuás y no creo que llegues al quinto mes de embarazo?”, me dijo.

-Muy duro.

-Lo hablé con Santiago e interrumpí el embarazo. Un dolor. El alma se me fue en ese niño o niña. A Fede le hubiera gustado tener otro hermano, o hermana, más allá de que se lleva muy bien con Mariano y Julieta Bal, sus hermanos de parte de padre. Aclaro, de todas formas, que no todas las embarazadas tienen gestosis, es algo de una en cada 30 o 40 mujeres.

Foto: Web

CARMEN BARBIERI RECORDÓ SU ROMANCE BOMBA CON GUILLERMO FRANCELLA

-Tuviste muchos amores con un patrón en común. Eran actores y, sobre todo, humoristas. Jorge Porcel, Guillermo Francella, Miguel del Sel, Santiago Bal. ¿A qué lo atribuís?

-Tienen que ser cómicos y si no los son, tienen que tener humor. El que ‘me arrastra el ala’ no es artista, pero es productor. Cuando me llamó para decirme eso de que no podía nunca salir con él por mis horarios, me puse a escribir un monólogo. Tiene que tener humor y tiene que ser muy inteligente. Porcel era muy inteligente, Santiago también. Los dos eran músicos, escribían sus libros. No los estoy comparando.

“Tengo 68 años, soy del año 55 y lo digo para molestarlas a las que mienten que son casi de mi generación y yo soy menor que ellas. ¡Ya con eso las maté, pero no digo nombres! Me gusta que me digan ‘¿che, tenés 68 años? ¡Con la vitalidad que tenés parecés una nena, una pendeja!’”.

-También Beto César.

-Con Beto César fue con el único que me casé. Fue en Las Vegas y después acá. Yo creo que me casé dos veces porque la primera vez no me quedó clara. ¡Testaruda! Ponele que no sea artista con quien salgo, difícil, pero tiene que entender mis horarios, mi vida, mi locura, la emoción de un debut.

-¿Saliste con gente que no pertenecía en absoluto al mundo artístico?

-Estuve de novia con un médico, que entendía y no entendía. Tuve algunos novios que no eran ni artistas, cómicos, guionistas, ni productores, pero no funcionaron. Sí funcionó cuatro años con Beto y fue una hermosa pareja. Con Francella estuvimos dos años de novios.

Foto: Pronto

-¿Cómo fue ese romance con Guillermo Francella?

-Divino. Tengo un recuerdo hermoso. Nos reíamos tanto, tanto. Nos echaban de las cenas porque no parábamos de reírnos. Pasaron tantos años y él hoy tiene una familia hermosa.

CARMEN BARBIERI RECORDÓ CUANDO ERA UN “PUTÓN PATRIO” Y POR QUÉ HOY SE SIENTE MÁS PLENA QUE NUNCA

-¿Creés que hay una revalorización de las mujeres de cierta edad, de más de 60, 70 y 80 años?

-¡Yo lo puedo demostrar! Tengo 68 años, soy del año 55 y lo digo para molestarlas a las que mienten que son casi de mi generación y yo soy menor que ellas. ¡Ya con eso las maté, pero no digo nombres! Me gusta que me digan ‘¿che, tenés 68 años? ¡Con la vitalidad que tenés parecés una nena, una pendeja!’. Si digo 50 me podrían decir ‘¿qué te pasó? Tendrías que hacerte cirugías’. Por eso digo la verdad.

“Me siento muy conforme con mi cuerpo, con mis rollos. Yo soy feliz así. De aquella mujer que fui… Antes se decía ‘un putón patrio’. Yo fui aquella mujer desnuda en la revista Libre, pero ya fui. Pensaba de otra manera, pero ya fue”.

-¿Cómo ves a las mujeres de tu época en este tiempo?

-La gente de mi generación piensa que está acabada, terminada, porque en los trabajos no las aceptan y eso es algo que sigue pasando y no debería. O piensan que ya no pueden tener un novio, vestirse con un escote porque tienen arrugas. La verdad es que tenemos que ser felices. Mostrar las lolas aunque tengamos 70 u 80. Llevar la edad bien. No ser una ‘pendevieja’, pero llevarla bien. Mi hijo me dice que tengo que crecer. Me dice ‘parece como si tuvieras 16 años, ‘¿es necesario que te tenga que cuidar?’. Yo me siento joven porque me quedé ahí en los 16. Soy adulta, pero para algunas cosas no.

Foto: Estudio Luisita

-¿Cómo te llevás con el paso del tiempo, habiendo sido bailarina, vedette y con mucha exposición de tu cuerpo?

-¡Amo el paso del tiempo! Se ha caído todo. ¡Ni te cuento el ruido que hizo! Se cayó el culo, las tetas… Se cayó todo. Algunas cosas las levanté como los pechos, y la cola no está tan caída, pero pasa el tiempo. Lo que yo le digo a la mujer, y también el hombre, es que se miren desnudos en el espejo. Apartir de los 50 uno pasa por el espejo sin mirarse y lo que hay que hacer es mirarse y amarse. Si se puede arreglar con gimnasia o con una cirugía, hagámoslo. Hay que aceptarse.

Foto: Web

-¿Cuál es tu secreto?

-Yo me siento muy conforme con mi cuerpo, con mis rollos. Yo soy feliz así. De aquella mujer que fui… Antes se decía ‘un putón patrio’. Yo fui aquella mujer desnuda en la revista Libre, pero ya fui. Pensaba de otra manera, pero ya fue. Tenía otra cultura y por suerte ya fue. Hoy estoy mucho más informada y me siento mejor. El paso del tiempo fue mejor para mí.

Foto: Web