El éxito de Carmen Barbieri con Mañanísima en Ciudad Magazine (lunes a viernes, 10 hs) consiguió que el ciclo dé un salto y se mude de pantalla. Con fecha tentativa de estreno para el 30 de octubre, el programa pasará al aire de eltrece a las 9 hs. y Pampito habló de por qué no será parte.

“Me dieron la mala noticia de que vos no vas a seguir, que no podés, pero quién te dice que después me dan la buena noticia de que seguís. Uno nunca sabe”, aseguró la conductora, apenada por no tener en esta nueva etapa del ciclo al periodista.

“Lamentablemente yo tengo contrato con América que si es combinable con el contrato de Ciudad Magazine porque es cable, pero no son compatibles eltrece con América”, afirmó el periodista, que desde el principio fue parte del programa junto a Estefi Berardi, quien sí formará parte.

“El proyecto llega en un momento donde yo, ahora, estoy recontento allá”, aseveró el periodista, que tiene su columna semanal de Pampito en Ciudad, en alusión a su trabajo en Intrusos y a la conducción de Estamos Okey.

El periodista felicitó a sus compañeros y en especial a la conductora. “Te lo merecés por buena gente. En la tele se dice mucho, pero Carmen es generosa de verdad por cómo se comportó con Estefi y conmigo”, destacó.

“Carmen me dijo ‘siempre voy a estar en tu vida’”, aseguró, sensibilizado. “Siempre voy a querer que te vaya bien en tu vida y siempre voy a estar para vos”, fueron las sentidas palabras de la conductora. “Tal vez alguna vez vuelvo. ¿Me vas a recibir cuando quiera volver a la casa de los padres?”, concluyó, divertido.