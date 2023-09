La nota de Lourdes Sánchez con Intrusos se puso muy picante. La bailarina le pasó factura a Pampito por decir que está acomodada en Bailando 2023. El panelista se defendió y sus propios compañeros le saltaron al cuello, en defensa de Lourdes.

Marcelo Polino estaba en el programa que conduce Flor de la Ve, hablando de la performance de Sánchez, y quedó en medio de la contienda.

TODOS CONTRA PAMPITO EN INTRUSOS

Marcelo Polino: -A Lourdes le puse el puntaje más alto...

Pampito: -Polino, ¿hacía falta ponerle un puntaje tan alto?

Lourdes Sánchez: -Lo peor de todo es que todos me atribuyen que pido un montón de cosas y yo no pido nada.

Pampito: -Ayer, en LAM, estabas enojada con este programa.

Flor de la Ve: -¿Qué? ¿Con Intrusos?

Lourdes: -No, yo voy a sacar a Karina Iavícoli, a Laura Ubfal y a Guido Záffora, pero los demás me tiran siempre con un batallón de cosas que no son ciertas.

Pampito: -¿Qué dijimos que te enojó tanto?

Karina Iavícoli: -Vos siempre le das a Lourdes.

Lourdes: -Sí, lo que vos decís siempre, Pampito. Lo que venís diciendo hace años.

Pampito: -¿Qué dije?

Laura Ubfal: -Es machista, Lourdes. Tenés razón.

Pampito: -No, no soy machista, Laura. No seas mala compañera.

Lourdes: -Sí, es eso. Para mí sos machista.

Pampito: -¿Cómo no me voy a enojar en serio si me está tratando de machista mi propia compañera?

Lourdes: -Para mí sos machista.

Laura: -Explicate.

Pampito: -No soy machista. Lo que yo dije fue que Lourdes tenía que entrar más tranquila al Bailando para que no pareciera que está acomodada. No dije que estaba acomodada.

Lourdes: -¿Por qué tengo que entrar más tranquila?

Pampito: -Porque siempre se dice que estás acomodada. Polino a todos les puso un 5 y a vos te puso un 6...

Polino: -¿A vos te parece que lo hice porque está acomodada?

Lourdes: -Vos decís ‘parece que está acomodada’, ‘parece que...’. Es un plomo estar así siempre en un certamen. ¿Por qué no puedo estar con todas las cosas que pido por mí? Porque me lo merezco, porque se me ocurrió una idea, porque me lo conseguí yo sola. Tu opinión siempre es esa. Hace años.

Pampito: -En otro momento dije que estabas acomodada, hoy no dije eso.

En ese acalorado contexto, Guido Záffora también recogió el guante y confrontó a su compañero. Enardecidos, Karina Iavícoli también habló a favor de Lourdes Sánchez y le “pegó” a Pampito.

Con humor, Flor de la Ve acotó: “Hagamos terapia”.