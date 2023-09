Estefi Berardi mandó al frente a su compañero Pampito por llegar tarde a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

“Carmen, te cuento un chisme. Pampito no llegó porque se quedó distraído con Rodrigo Lussich, en un pasillo, hablando mal de alguien”, dijo la panelista, revelando el picante motivo por el que el periodista no estaba presente.

Filosa, continuó: “Estaban los dos sacándole el cuero fuerte a alguien. Estaban chusmeando en el pasillo”.

EL PICANTE MOTIVO POR EL QUE PAMPITO LLEGÓ TARDE A MAÑANÍSIMA

El panelista se sumó al programa, tan solo 3 minutos tarde, pero tuvo que contar la causa de su demora en vivo.

Carmen Barbieri: -Vení, Pampito. ¿Tenés puesto el micrófono? ¿Dónde mierda estabas?

Pampito: -Estaba demorado. Me agarró Lussich y no me soltó…

Estefi Berardi: -Estaban hablando mal de alguien.

Carmen: -Estabas con Lussich y no llegás al trabajo…

Pampito: -Estaba hablando del programa del domingo (Estamos okey, programa que debutó el 10 de septiembre en América).

“Se quedó con Lussich sacándole fuerte el cuero a alguien”.

Estefi: -Hablaba del programa del domingo y de un conductor.

Carmen: -Ahora ya estás microfoneado. ¿Qué pasó con Lussich? ¿Un chusmerío o se agarraron a trompadas?

Pampito: -Con Lussich nos amigamos hace rato. Yo lo había mandado a vivir a su país. Le dije “volvete a Uruguay”. Ahora me estaba preguntado por mi programa del domingo.

Estefi: -Yo escuché una sacadita de cuero. Yo escucho todo.