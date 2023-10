Mujer de “cuchillo en liga”, siempre sulfúrica, es una de las caras de Carmen Barbieri. Antes de que debute en Mañanísima por eltrece, luego de tres años de éxito en Ciudad Magazine, la conductora conversó con Ciudad y no esquivó un conflicto que quema: su enfrentamiento con Ángel de Brito y, en especial, con Yanina Latorre.

“La señora del jugador de fútbol ya tiene su carta documento. Hay que saber hasta dónde llegar porque lastimar es duro y me lastimó”.

La animadora desmintió querer tener como invitado a su programa al conductor de LAM, aunque no descartó visitarlo en su territorio ¿El detalle? En ese mismo ciclo tiene, además, frentes abiertos con Nazarena Vélez y Marixa Balli.

“Yo no hago canje de ‘vos venís a mi programa y yo voy’. Yo ya fui al de Ángel, el problema es que cuando él empieza yo estoy casi terminando Los 8 escalones de los 3 millones y al otro día me levanto a las cinco de la mañana. No puedo dormir tres horas. Me sale bien el programa, pero hago un esfuerzo sobrehumano”, señaló.

CARMEN BARBIERI LLEVARÁ A JUICIO A YANINA LATORRE Y APUNTÓ CON TODO: “LA SEÑORA DEL JUGADOR”

“El día que pueda, voy a ir antes de que él venga a mi programa. El tema es si él quiere y si está invitado, también. Hay muchos nombres para Mañanísima y me pidieron que no los diga”, adelantó, con chicana incluida.

“Que no se metan con mi vida privada. Creen que no tengo, pero sí. Cuento muchas cosas, pero la mitad. La otra mitad no y es muy privada y es mía”.

Además, adelantó que se verá cara a cara en la Justicia con Yanina, a quien hoy prefiere llamarla de otra forma, luego de un escandaloso cruce mediático que mantuvieron con descargos, llanto y furia.

-¿Si vas a LAM estarías compartiendo el piso con Nazarena Vélez, con Yanina Latorre y con Marixa Balli? ¿Las enfrentarías?

-Yo ya fui. Nazarena en ese momento no estaba, pero ¿cómo no? No tengo por qué enfrentarlas si me invitan. ¿Por qué no? Si quieren hacerme preguntas hay libertad de expresión, pero que no se metan con mi vida privada. Creen que no tengo, pero sí. Cuento muchas cosas, pero la mitad. La otra mitad no y es muy privada y es mía. Por eso van cartas documento cuando se meten ya con mi vida privada de una manera tan alevosa, pero no para juicio de plata.

-¿Vas directo a juicio?

-Ya se mandó la carta documento. La señora del jugador de fútbol ya la tiene porque como ella es tan personal y cree en la libertad de prensa, algo en lo que yo también creo… Pero una cosa es la libertad y otra, el libertinaje. Hay que saber hasta dónde llegar porque lastimar es duro y me lastimó. Si ella está contenta con eso, lo logró.

