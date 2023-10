Siempre muy cariñosa con su familia, Barby Franco volvió a enternecer a sus seguidores de Instagram con el video más tierno que tiene como protagonistas a su pareja, Fernando Burlando, y a su hijita juntos, la pequeña Sarah.

En el clip, se puede ver y escuchar a la nena riendo a carcajadas, mientras su papá, muy cariñoso y divertido, le juega con una pelotita de papel que había hecho para ella. Cada vez que la nena se reía, tanto Fernando como Barby también estallaban de risa.

“Simplemente, un papel... No me falten nunca... Sarah, sos el mejor regalo que me dio la vida y te voy a presumir siempre, aunque en la adolescencia me mates”, expresó la modelo, divertida, muy agradecida por su familia.

BARBY FRANCO MOSTRARÁ MENOS A SUS HIJA EN LAS REDES

Barby Franco volvió a abrir la “cajita de preguntas” en Instagram con la intención de que sus fieles seguidores le preguntaran todo lo que quisieran.

Entonces, uno de ellos le contó que extrañan mucho a su hija, Sarah Burlando. ¿El motivo? La modelo bajó la intensidad con la que compartía, especialmente a través de sus stories, fotos y videos con la niña.

“Extrañamos a la pequeña”, le dijeron. Puntapié para que Barby revelara su drástica decisión con respecto a la crianza de su hija. “Ella también, pero voy a empezar a subir menos cosas de ella, para cuidarla”, sentenció la pareja de Fernando Burlando, segura.