Barby Franco disfrutó del fin de semana con su pareja, Fernando Burlando, y su hija, Sarah Burlando, a quienes deleitó con un manjar dulce que preparó con sus propias manos.

Durante la tarde del domingo, la modelo cocinó una de sus tortas favoritas, un clásico lemon pie. Muy orgullosa por el resultado, compartió la foto del pastel a través de sus stories de Instagram y aclaró que era de su autoría.

“Lemon by Barby ja, ja, ja, ja”, expresó, siempre buena onda, al pie de la postal del manjar dulce que tiene una pinta bárbara, y solo difiere del original porque los “copos” de merengue le quedaron un tanto bajitos. ¡Riquísimo!

¿QUIÉN SERÁ EL PADRINO Y LA MADRINA DE SARAH?

Barby contó si ya eligió al padrino y a la madrina para el bautismo de su hija.

“Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo...”.

“Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres, y nos está costando definirlo”, cerró, sincera.