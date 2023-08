Barby Franco se puso un conjunto de ropa deportiva y desfiló en su casa simulando estar en una pasarela, mientras se filmaba con la cámara frontal de su celular y su beba, Sarah Burlando, la miraba atentamente.

Acto seguido, compartió el video a través de sus stories de Instagram para promocionar la marca en cuestión. Sin embargo, todos se detuvieron en la risa de Sarah que se escucha hacia el final del clip.

“Mi hija se me cag... de risa”.

Mientras su mamá lucía muy canchera sus calzas en diálogo con un crop top, la nena se echa a reír como nunca. “Mi hija se me cag... de risa”, sentenció Barby, preguntándole con ternura qué le había causado tanta gracia.

¿QUIÉN SERÁ EL PADRINO Y LA MADRINA DE SARAH?

Barby contó si ya eligió al padrino y a la madrina para el bautismo de su hija.

“Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo...”.

“Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres, y nos está costando definirlo”, cerró, sincera.