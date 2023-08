Muy sensibilizada por el Día de la Niñez, Barby Franco comparó la infancia de su hija Sarah Burlando con la suya en el barrio 21-24. Para eso, posteó una foto actual de su nena con Fernando Burlando en su casa y una súper retro, en la que se la ve cuando era chiquita, muy sonriente en su humilde hogar.

“Amor mío, feliz Día de la Niñez. Deseo que seas muy feliz como lo fui yo, en el lugar que sea. Deseo que todos los niños tengan un día especial y reciban el mejor regalo del mundo, que es un beso y un abrazo...”, comenzó Barby, al pie de las dos fotos que enternecieron a sus seguidores de Instagram.

“Amor mío, feliz Día de la Niñez. Deseo que seas muy feliz como lo fui yo, en el lugar que sea”.

“Deseo que la preocupación de un niño solo sea jugar... Feliz Día de la Niñez, en especial a mi niña tan deseada y amada, Sarah”, cerró la pareja de letrado, siempre muy cariñosa y atenta con su primogénita.

¿QUIÉN SERÁ EL PADRINO Y LA MADRINA DE SARAH?

Barby contó si ya eligió al padrino y a la madrina para el bautismo de su hija.

“Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo...”.

“Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres, y nos está costando definirlo”, cerró, sincera.