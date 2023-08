Barby Franco, en pareja desde hace más de una década con Fernando Burlando, uno de los letrados más legitimados del país, se anotó en la carrera de abogacía en la Universidad del Siglo XXI. Si bien ya rindió sus primeros exámenes, la modelo admitió que va “lenta”.

En diálogo con Pronto, Barby explicó por qué comenzó a estudiar Derecho. “Voy lenta, recién en primer año. La voy remando. Me metí en esa carrera para mi futuro y por influencia del doctor... El día de mañana quiero que Saritah diga ‘mi mamá es conductora y abogada’”, contó, muy dulce.

Además, admitió que se vio un tanto influenciada por sus seres queridos, ya que la mayoría están inmersos en el mundo del derecho. “En esta familia son todos de las leyes: Fer, sus hijas, su hermano, sus sobrinos son todos abogados e incluso su papá era juez. Voy lento, pero voy; curso online y está buenísimo”, cerró, entusiasmada y orgullosa de sí misma por haber comenzado a estudiar de nuevo.

¿QUIÉN SERÁ EL PADRINO Y LA MADRINA DE SARAH?

Barby contó si ya eligió al padrino y a la madrina para el bautismo de su hija.

“Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo...”.

“Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres, y nos está costando definirlo”, cerró, sincera.