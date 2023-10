En medio de la agenda de noticias que estaban tratando en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, el conductor se alertó por el choque que sufrió Cinthia Fernández en pleno evento y la panelista descargó su furia en el móvil.

“Estamos en un evento y acaba de chocar Cinthia Fernández con otra persona”, comenzó diciendo el jurado de Bailando 2023, antes de darle la palabra a la exangelita. “Estoy re caliente porque está todo re mal organizado. ¡Es un desastre!”, disparó Cinthia.

Foto: Captura de América

Y agregó: “Vengo a un estacionamiento y un flaco me dice ‘pasá por acá’. Paso con la camioneta, me para la policía y me dice ‘no podés pasar por acá, te voy a elevar una multa’. Le respondí ‘¿sabés una cosa? Estoy con mis hijas (tiene a Charis, Bella y Francesca, fruto de su anterior relación con Matías Defederico), anotá la multa que quieras’”.

“El policía entendió que los chicos de la organización me hicieron pasar por un lugar que no debía, doy la vuelta otra vez 40 minutos, estoy con las criaturas, yo parada, y un bol… con el celular me choca”, añadió la joven.

Y cerró, firme con su postura: “La persona que me chocó me dijo ‘no te vi, pensé que estabas por arrancar’. Te juro que no lo puedo entender. Aparte, yo paradita. Me da bronca porque me rompí el or… para comprarme el auto. Nunca vi algo tan mal organizado, ¡no lo puedo creer!”.

EL TREMENDO ENOJO DE CINTHIA FERNÁNDEZ POR LOS PRECIOS REMARCADOS

Tras las PASO 2023, el dólar se disparó exponencialmente y Cinthia Fernández, tan enojada como decepcionada, contó mediante un fuerte descargo cómo se vivió el impacto de la suba de la moneda estadounidense en el supermercado mayorista.

“El único segundo libre y sola que tuve en el día de hoy... Resumen: todos corriendo por el dólar, no aguanto más, tuve que ir al supermercado mayorista y había dos cuadras de cola, todos corriendo por el remarque de precios”, expresó, indignada.

Acto seguido, también apuntó muy fuerte contra el supermercado. “Cuatro horas en el súper, odiada, me cobraron 120 lucas de más, odiada porque estuve otra hora más para que me lo devuelvan. El supermercado es de cuarta. Como si fuese poco, las gemelas tienen prueba. Voy a estar desaparecida hasta el jueves porque estoy con la peor de las ondas”, cerró Cinthia, fastidiosa.