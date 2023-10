“Jamás tocaría a ese hombre, dejen de querer cámara”. Esas fueron las palabras que Sofía Clerici lanzó en las redes tras el recuerdo de Cinthia Fernández por una supuesta infidelidad de su ex, Matías Defederico. Y la contrarrespuesta no tardó en llegar.

“El nivel de ‘bagartismo’ entre comerse a Insaurralde y a Defederico es igual. Lo digo en contra mío. El tema es que uno está seco, te diría crocante, y el otro está jugoso”.

“Yo no dije que se acostó. Dije que hubo mensajes y después estuvo esta pelea mediática. Ella lo mandó al frente”, aseguró Cinthia en Bien de mañana.

“La confianza en los mensajes eran como que habían garchado”, disparó la panelista, siempre polémica.

Foto: Twitter Por: Ivan Basso

Foto: Web Por: Ivan Basso

CINTHIA FERNÁNDEZ Y UN PALITO CONTRA SOFÍA CLERICI, MARTÍN INSAURRALDE Y MATÍAS DEFEDERICO

Josefina Pouso lanzó una picante versión sobre por qué no habría prosperado la relación del exfutbolista y la exconejita de Playboy. “Ese encuentro no se concretó porque él le ofreció un canje para ir a restaurante y ella, claramente, no lo aceptó”, contó.

En ese momento, Cinthia fue súper ácida. “El nivel de ‘bagartismo’ entre comerse a Insaurralde y a Defederico es igual. Lo digo en contra mío. El tema es que uno está seco, te diría crocante, y el otro está jugoso”, arremetió.

“Yo nunca conseguí que haga un canje por mí”, se quejó, sin embargo Josefina le contó que su expareja hoy hace eso. “Debe estar ahorrando para pagarme la cuota alimentaria algún día”, ironizó.