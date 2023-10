Toda la controversia que atraviesa Martín Insaurralde con Sofía Clerici consiguió que se reaviven algunas de las polémicas de la modelo. Una de ellas fue la de la infidelidad de Matías Defederico con ella y Cinthia Fernández recordó todo el escándalo cuando todavía estaba en pareja con él.

“Un día estábamos en el departamento, le vi mensajes de ella, le pedí explicaciones y me dijo ‘esto no es verdad, ella me está escribiendo, ella me persigue’”.

“Mi exmarido, el progenitor, el deudor”, dijo, evitando nombrarlo por su nombre. “Estaba más crocante que seco. Yo leí los mensajes y la odié un montón de tiempo”, se sinceró.

“Imaginate que yo los leí y te da un montón de celos, más allá de que la culpa es del tipo. Me acuerdo que tenía un BlackBerry blanco. No tengo idea si le cobró. Esto fue público, la mina se cansó y lo mandó al frente”, rememoró, sobre la polémica que se conoció cuando la exconejita de Playboy mandó al frente al exfutbolista.

CINTHIA FERNÁNDEZ RECORDÓ LA INFIDELIDAD DE MATÍAS DEFEDERICO CON SOFÍA CLERICI

“Lo cuento porque todo fue público, sino conservo códigos porque fui una gran cornuda y me he callado”, señaló Cinthia, picante.

“Un día estábamos en el departamento, le vi mensajes de ella, le pedí explicaciones y me dijo ‘esto no es verdad, ella me está escribiendo, ella me persigue’. Ahí en casa se armó quilombo y se ve que ella se cansó de Matías por algún motivo que no sé”, rememoró.

“Ellos se vieron y ella lo contó en 2014. Él salió a desmentirlo públicamente porque a mí también me lo desmentía”, aseveró.