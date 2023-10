Cinthia Fernández se indignó con el padre de Jésica Cirio, Horacio, quien protagonizó un móvil con Bien de Mañana en medio del escándalo del Yate Gate.

“Te cambió la vida cuando te separaste de la mamá de Jesica, vos eras un empresario que laburaba en Lanús, tenías tu familia y tu casa”, le comenzó diciendo Damián Rojo al hombre.

Entonces, continuó el panelista: “Cometiste el pecado de tal vez enamorarte de otra mujer, no sé bien la interna, y te hicieron pagar el precio de quedarte sin casa, sin hijos ni trabajo”.

Horacio Cirio y Cinthia Fernández en Bien de Mañana.

“Y empezar una nueva vida peleándola mientras veías como fue creciendo el patrimonio de Jesica”, agregó y fue allí cuando la panelista lanzó: “Necesito hablar”.

“Porque tanto comentario machirulo me está haciendo mal, estoy anonadada. Estamos dejando a este tipo como una víctima y hay un montón de cosas que no sabemos”, manifestó.

En el programa de eltrece, Cinthia expresó: “Hubo una realización de otra familia en paralelo. Hay que ver cómo se comportó en cuanto a alimentos”.

“Hay un montón de cuestiones que antes de dejar que como víctima a una persona hay que saber la otra parte. Es un lugar de mierda en el que ponen a dos mujeres y a mí no me copa”, cerró.

SOFÍA CLERICI SORPRENDIÓ AL HABLAR DE JÉSICA CIRIO

Luego del escándalo que se desató con la filtración de las imágenes que muestran Martín Insaurralde -el ex de Jésica Cirio, con quien tiene a su hija, Chloe-, muy acaramelado con Sofía Clerici; la modelo le hizo frente a las versiones de despecho.

“Me escribió Sofía”, comenzó diciendo Pampito, el panelista de Intrusos, al reproducir las palabras del mensaje que le hizo llegar Clerici para darlas a conocer en el programa que conduce Flor de la Ve por el ciclo de América.

“Me dice que está todo bien con Insaurralde y agrega ‘no me molesta. Yo no estoy despechada. Si quiere salimos juntas (ella con Luciana Salazar, quien también fue relacionada con el político, e Insaurralde)’. Lo dice como un chiste”,

“Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín, así que no estoy despechada; será Jésica. Besos, no hablo más”, agregó Sofía, después de las fuertes repercusiones que despertó en los medios y las redes su vínculo con Insaurralde.