En medio del escándalo que despertó las imágenes que muestra a Martín Insaurralde (exesposo de Jésica Cirio, con quien tiene a su hija Chloe) muy acaramelado con Sofía Clerici, se dio a conocer una fuerte información que involucra a la conductora de La Peña de Morfi.

Así lo dieron a conocer en Entrometidos (NET): “Tengo una información de último momento que puede ser muy escandalosa y es sobre la furia de los vecinos de Jésica Cirio”, adelantó el panelista, Lucas Bertero.

Luego, dio a conocer la palabra de una vecina que vive cerca de Cirio: “Me escribe directamente una vecina anónima, nada que ver con el mundo del espectáculo, que me dice ‘los vecinos estamos en llamas. Jésica es mala vecina’”.

“‘No saluda a nadie, tiene privilegios, no le revisan el coche cuando entra y sale, como al resto’”, agregó, Y cerró, tajante: “‘Estamos viendo de redactar una carta de desagravio, y tal vez presentaros frente a su casa. Muchos no quieren verla acá'”.

SOFÍA CLERICI SORPRENDIÓ AL HABLAR DE JÉSICA CIRIO

Luego del escándalo que se desató con la filtración de las imágenes que muestran Martín Insaurralde -el ex de Jésica Cirio, con quien tiene a su hija, Chloe-, muy acaramelado con Sofía Clérici; la modelo le hizo frente a las versiones de despecho.

“Me escribió Sofía”, comenzó diciendo Pampito, el panelista de Intrusos, al reproducir las palabras del mensaje que le hizo llegar Clérici para darlas a conocer en el programa que conduce Flor de la Ve por el ciclo de América.

“Me dice que está todo bien con Insaurralde y agrega ‘no me molesta. Yo no estoy despechada. Si quiere salimos juntas (ella con Luciana Salazar, quien también fue relacionada con el político, e Insaurralde)’. Lo dice como un chiste”,

“Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín, así que no estoy despechada; será Jésica. Besos, no hablo más”, agregó Sofía, después de las fuertes repercusiones que despertó en los medios y las redes su vínculo con Insaurralde.