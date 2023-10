Lío Pecoraro publicó en Twitter un chat en el que Sofía Clerici apunta contra otra figura del espectáculo tras el escándalo con Martín Insaurralde.

“Qué turbio y nefasto es Jorge y mentiroso. Que cuente que él me quería co... y como no le di bola rescindí el contrato”, escribió la modelo de la polémica.

Entonces, Clerici disparó: “Es el hombre más asqueroso y turbio que vi en mi vida. Y lo del video todo lo hizo él. Mi mamá y yo nos quisimos desvincular de él”.

Sofía Clerici Por: Victoria Fridman

“Él no me tocó un pelo. Por eso no me representó más. Es lo único que voy a decir y si me sigue nombrando va a tener un bozal judicial”, aclaró y advirtió sobre la persona, mientras en los comentarios aseguraban que se trataba de Jorge Rial, aunque se trataría en realidad de su exmanager, Jorge Zonzini.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE SOFÍA CLERICI TRAS SER DENUNCIADA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL

Sofía Clerici fue denunciada ante la justicia federal tras el escándalo que destapo el fin de semana cuando compartió una foto en un yate de lujo con Martín Insaurralde en Marbella.

En sus redes sociales hizo un contundente descargo por los cargos que se le imputaron: “No necesitás convencer a nadie absolutamente de nada, porque no importa lo mucho que lo intentes”.

El descargo de Sofía Clerici en sus redes sociales (Fotos: Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”, decía la frase que posteó.