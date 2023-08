Este lunes, Pampita visitó LAM donde habló sobre las PASO que se celebraron en Argentina el último fin de semana y deslizó sus críticas a Javier Milei, el candidato que sumó más votos en esta primera ronda, por arriba la alianza que integra su esposo, Roberto García Moritán.

Las críticas de Pampita se centraron más que nada en la posibilidad de abrir el mercado de armas de fuego, unas de las propuestas de Milei para terminar con la inseguridad, ya que según el candidato “el delincuente se va a encontrar con un 50 por ciento de probabilidades de que la víctima del asalto esté armada”, según sus propias palabras.

En una visita que hizo a Radio La Red, Milei fue consultado acerca de las palabras de Pampita sobre las armas, a lo que se limitó a indicar de manera enfática: “Está bien, entonces que no las tenga”.

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE UN EVENTUAL GOBIERNO DE JAVIER MILEI

“Digamos, creer que Pampita es neutral es una tontería. Digo, es la esposa del señor Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Junto por el Cambio. Entonces no es una visión neutra”, agregó Milei.

En LAM, Pampita manifestó su preocupación frente a Jorge Lanata. “Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad”, expresó.

“¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, agregó la modelo.

