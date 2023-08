Los resultados de las PASO que se llevaron a cabo este domingo en Argentina arrojaron un resultado que le permitió a Javier Milei encarar las elecciones generales en octubre con la mayoría de votos, algo que preocupó a Pampita.

En LAM, Ángel de Brito entrevistó en vivo a Jorge Lanata con la presencia de Pampita en entre sus panelistas, y la modelo se mostró algo asustada por las propuestas que manifestó el candidato a lo largo de varias entrevistas.

Pampita contó que votó rápido este domingo, pese a las largas colas, aseguró que prefiere mantenerse al margen de la política pese al cargo que ostenta su marido, y le preguntó a Lanata sobre las dudas que le dejó la elección.

PAMPITA SE MOSTRÓ MUY PREOCUPADA POR LA VICTORIA DE JAVIER MILEI EN LA PASO

“Hay algunas cosas que dicen Milei me preocupan, y una de las que más me preocupa (se lo comentaba a mis hijos hoy) es la posibilidad de comprar armas siendo mayor de edad”, dijo Pampita, que comentó acerca de las nefastas experiencias en los países en los que sí ocurre. “No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro”, reflexionó Carolina.

“Milei también habló de la venta de órganos”, adujo Lanata, y puso como ejemplo una teoría política llamada El teorema de Baglini por medio del cual “Cuando más te acercás al poder, te vas moderando más”.

“Hay que ver si Milei hace todo esto cuando gane. Todo esto me hace acordar a Menem”, enunció Lanata, que puso en duda la capacidad de acción de Milei, y trajo a colación la reacción que podría tener el pueblo frente a las decisiones del candidato.

“Dicen que Massa ayudó en su campaña a Milei. ¿Sabés si eso es así?”, agregó Pampita. “Eso en algunos distritos del norte de la Provincia fue así. Hubo denuncias concretas de eso”, alertó Jorge Lanata.