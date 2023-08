Mariano de la Canal se enojó con Javier Milei, tras el ninguneo que el candidato a presidente le hizo a Lali Espósito. “No me gusta cuando chicanean a una mina”, dijo el mediático que se hizo famoso como “el fan de Wanda”.

“¿Quién es Lali? La que nos cantó el himno en el mundial cuando fuimos campeones. También llena estadios en varios países por su música. Ya si no sabés eso me parece que sos poco popular”, dijo Mariano en Instagram.

“Me da un poquito a misoginia ese comentario. Me da como a esa gente que tiene un poquito de poder y ya se hacen los cool nombrando a los Rolling Stone. Amora, todos te conocimos cuando eras novio de la cantante Daniela... endúlzame que soy café”, agregó.

La respuesta de Mariano de la Canal a Javier Milei

De la Canal añadió luego otro comentario en sus stories de Instagram: “Aclaro: estoy bancando a Lali, no me gusta cuando chicanean a una mina. Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa me dan igual”.

Y cerró: “Nunca nadie me regaló nada. Todo me lo gané a base de pasar vergüenza en la tele entreteniéndolos y laburando como perra”.