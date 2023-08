Nancy Dupláa, sorprendida y preocupada por el batacazo que Javier Milei dio en las PASO 2023, compartió dos fuertísimas publicaciones contra el líder de La Libertad Avanza.

En primer lugar, hizo eco a través de sus stories de Instagram de un contundente meme. “Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, se puede leer en el posteo.

Acto seguido, compartió otra publicación para deslizar que teme que Milei de marcha atrás con respecto a los derechos conquistados en estos últimos años.

“Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”, sentenció, contundente.

PAMPITA SE MOSTRÓ MUY PREOCUPADA POR LA VICTORIA DE JAVIER MILEI EN LA PASO

“Hay algunas cosas que dicen de Milei que me preocupan, y una de las que más me preocupa (se lo comentaba a mis hijos hoy) es la posibilidad de comprar armas siendo mayor de edad”, dijo Pampita, que comentó acerca de las nefastas experiencias en los países en los que sí ocurre. “No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro”, reflexionó Carolina.

“Milei también habló de la venta de órganos”, adujo Lanata, y puso como ejemplo una teoría política llamada El teorema de Baglini por medio del cual “Cuando más te acercás al poder, te vas moderando más”.

“Hay algunas cosas que dicen de Milei que me preocupan, y una de las que más me preocupa (se lo comentaba a mis hijos hoy) es la posibilidad de comprar armas siendo mayor de edad. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro”.

“Hay que ver si Milei hace todo esto cuando gane. Todo esto me hace acordar a Menem”, enunció Lanata, que puso en duda la capacidad de acción de Milei, y trajo a colación la reacción que podría tener el pueblo frente a las decisiones del candidato.

“Dicen que Massa ayudó en su campaña a Milei. ¿Sabés si eso es así?”, agregó Pampita. “Eso en algunos distritos del norte de la Provincia fue así. Hubo denuncias concretas de eso”, alertó Jorge Lanata.