Luego de que Andy Kusnetzoff invitara a los famosos que estuvieron en PH, Podemos Hablar a que se acerquen al punto de encuentro aquellos que “lucharon por su imagen”, Vicky Xipolitakis abrió su corazón y dio detalles de cómo terminó sometiéndose a varias operaciones con Aníbal Lotocki, señalado como el autor responsable de las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola –entre otros- por inyectarles material dañino para la salud.

“Tenía una adiposidad localizada en la panza y ahí es cuando caigo, lamentablemente en las manos de este cirujano, que no me gusta llamarlo así. Confié en él, Me dijo que me iba a dejar divina”, comenzó diciendo Vicky en el programa de Telefe.

“Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido. Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner”, agregó.

Además, se refirió a Silvina, a tres semanas de su triste partida: “Con el tiempo, despierto de toda esta fea situación que viví y hoy me arrepiento un montón. Después de lo de Silvina, que me asustó un montón, me hice estudios y hasta el momento, me dieron bien. Me estudiaron partes del cuerpo”.

“Esto pasó hace más de 11 años y prefiero que no se sepa porque yo no lo denuncié porque me daba vergüenza. Hoy veo las cosas distintas y somos un montón de víctimas. Me da miedo porque estamos hablando de un producto que es un veneno, estamos hablando de un asesino y estamos hablando de que los cuerpos reaccionan. Ojalá se haga Justicia”, cerró Vicky, a flor de piel.

FUERTE RELATO DE UN CIRUJANO QUE ATENDIÓ A UNA EXPACIENTE DE ANÍBAL LOTOCKI

En medio del escándalo social y judicial que enfrenta Aníbal Lotocki tras ser señalado como el responsable de ejercer mala praxis en sus pacientes (muchos de ellos víctimas fatales como Silvina Luna y Mariano Caprarola), se conoció el testimonio de Andrés Felipe Díaz Paz, un cirujano que operó a Beatriz después de haber pasado por las manos del cuestionado médico.

“Nunca encontramos una sustancia líquida. Cuando ingresamos a cirugía, lo que veíamos era unas calcificaciones en todo el tejido muscular”, comenzó diciendo el profesional especialista en cirugía plástica en América Noticias.

“Entonces, no se podía desprender la sustancia libre del resto del tejido. Siempre era algo compacto, macizo y eso hacía que fuera imposible llegar a determinar qué era porque ya estaba impregnado e invadía gran parte del músculo”, agregó.

Y siguió: “En este caso, había calcificaciones sobre todo el tejido muscular e incluso, costaba muchísimo cortar ese tejido con el bisturí, tanto que tenías que amputar parte de ese tejido muscular para poder removerlo completamente”.

Por último, Díaz Paz dio a conocer la tremenda impresión que se llevó en plena intervención a la expaciente de Lotocki: “Desprendía un olor que nunca en la vida me lo voy a olvidar, era totalmente penetrante. No era olor a infección, era un olor a químico, una reacción química, que hasta el día de hoy, nunca lo he sentido”.