Pan de carne como el de las abuelas: el clásico argentino con pocos ingredientes y el secreto para que quede bien jugoso

El pan de carne es una de esas recetas tradicionales que pasan de generación en generación y siguen presentes en las mesas argentinas. Su combinación de ingredientes sencillos, un relleno abundante y una preparación que no requiere técnicas complicadas lo convierte en una alternativa ideal para los almuerzos familiares.

Aunque existen numerosas versiones, una de las más populares es la que lleva carne picada condimentada, huevos duros, morrón asado y muzzarella. El resultado es una preparación dorada por fuera, tierna por dentro y con un relleno que aporta sabor y humedad en cada porción.

Desde la cuenta de Instagram de Cucinare compartieron una versión de este clásico argentino que se prepara con pocos ingredientes y se cocina directamente en el horno. La clave está en integrar correctamente la carne, distribuir el relleno y formar un rollo compacto para que mantenga su estructura durante la cocción.

Comensales 6 Ingredientes Para el pan de carne Un kilo de carne picada.

kilo de carne picada. Una taza perejil picado.

taza perejil picado. 2 huevos.

huevos. 100 gramos de pan rallado.

gramos de pan rallado. 2 cucharadas de orégano seco.

cucharadas de orégano seco. Sal a gusto. Para el relleno Un morrón asado.

morrón asado. 4 o 5 huevos duros.

o 5 huevos duros. 200 gramos de muzzarella.

Procedimiento

Preparar la mezcla de carne. Colocar la carne picada en un bowl grande y agregar el perejil, los dos huevos crudos, el pan rallado, el orégano y la sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Extender la preparación. Colocar una lámina de papel film sobre la mesada y distribuir encima la carne formando un rectángulo de espesor uniforme. Incorporar el relleno. Acomodar en el centro, a lo largo de la preparación, la . Acomodar en el centro, a lo largo de la preparación, la muzzarella , los huevos duros y el morrón asado cortado en tiras. Formar el pan de carne. Con ayuda del papel film, enrollar cuidadosamente la carne hasta obtener un cilindro. Presionar los extremos para cerrar la preparación y evitar que se escape el relleno. Preparar para el horno. Trasladar el rollo a una fuente para horno y retirar completamente el papel film. Agregar alrededor una guarnición de papas, batatas o verduras, si se desea. Cocinar. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente una hora, hasta que la carne esté completamente cocida.

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