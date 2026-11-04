Scones de Doña Petrona: cómo hacer la receta clásica para una merienda en menos de 30 minutos

Los scones caseros son una de las opciones más tradicionales para acompañar una merienda. Su textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera los convierte en una alternativa perfecta para disfrutar con manteca, mermelada o queso crema.

Entre las recetas que se transmitieron de generación en generación aparece la versión de Doña Petrona C. de Gandulfo, una de las figuras más importantes de la gastronomía argentina. Su histórico libro de cocina, publicado por primera vez en 1932, reunió miles de preparaciones que todavía forman parte de muchas mesas familiares.

Una de las principales ventajas de estos scones es que no necesitan amasado ni largos tiempos de reposo. El secreto consiste en trabajar la manteca fría con los ingredientes secos y unir la masa sin manipularla demasiado, para conseguir una consistencia tierna después del horneado.

Comensales 6 Ingredientes 500 gramos de harina.

gramos de harina. 150 gramos de manteca fría.

gramos de manteca fría. Una cucharadita de polvo de hornear.

cucharadita de polvo de hornear. 100 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. Una pizca sal.

pizca sal. 2 huevos para la masa y 1 adicional para pintar.

huevos para la masa y 1 adicional para pintar. Una taza leche fría, que se incorpora gradualmente.

La receta de scones de Doña Petrona. Foto: Archivo

Procedimiento para los scones caseros de Doña Petrona

Preparar los ingredientes secos: colocar en un recipiente la harina, el polvo de hornear, el azúcar y una pizca de sal. Incorporar la manteca: agregarla bien fría y trabajar la mezcla con las manos hasta obtener una preparación arenosa. Sumar los : formar un hueco en el centro e incorporar los dos huevos. huevos : formar un hueco en el centro e incorporar los dos huevos. Agregar la leche: verterla poco a poco mientras se mezclan los ingredientes con una cuchara de madera. No es necesario utilizar toda si la masa ya alcanzó la consistencia adecuada. Unir la preparación: trabajar suavemente hasta formar una masa homogénea, evitando amasar en exceso. Estirar y cortar: colocar la masa sobre una mesada y estirarla hasta conseguir aproximadamente 2 centímetros de espesor. Cortar los scones con un molde circular pequeño. Preparar para el horno: acomodarlos en una placa previamente enmantecada y pintar únicamente la superficie con el huevo restante, previamente batido. Hornear: llevar a un horno precalentado a temperatura media durante aproximadamente 12 minutos, o hasta que estén dorados por fuera y cocidos en el centro.

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