Ñoquis de papa y batata para principantes: una receta sencilla que lleva un gratinado especial

Los ñoquis de papa y batata son una alternativa sencilla para quienes quieren preparar pasta casera por primera vez. La combinación de ambos vegetales permite conseguir una masa suave y sabrosa, que además requiere pocos ingredientes.

Esta receta resulta especialmente práctica porque utiliza almidón de maíz en lugar de harina de trigo. El secreto está en trabajar la preparación lo menos posible para evitar que los ñoquis pierdan su textura tierna.

El plato se completa con una salsa cremosa de tomate y una última cocción en el horno. El gratinado aporta una superficie dorada y convierte a estos ñoquis caseros en una opción diferente para servir directamente desde la fuente.

Comensales 4 Ingredientes Para los ñoquis Un kilo de papa y batata.

kilo de papa y batata. Un huevo.

huevo. 300 gramos de almidón de maíz.

gramos de almidón de maíz. Sal. Para la salsa 50 gramos de manteca.

gramos de manteca. 50 gramos de almidón de maíz.

gramos de almidón de maíz. 500 cc leche.

cc leche. Sal.

50 gramos de puré de tomates.

gramos de puré de tomates. Queso para gratinar.

Procedimiento de los ñoquis de papa y batata

Hervir las papas y las batatas con piel hasta que estén tiernas. Pelarlas todavía calientes y hacer un puré. Dejar enfriar. Incorporar al puré el huevo, la sal y el almidón de maíz. Unir todos los ingredientes procurando no amasar demasiado. Dividir la masa, formar tiras, cortar pequeñas porciones y darles forma de ñoqui. Para preparar la salsa, colocar la manteca en una sartén y calentar hasta que se derrita. Agregar los 50 gramos de almidón de maíz y mezclar con un batidor. Incorporar progresivamente la leche mientras se continúa revolviendo para evitar la formación de grumos. Cuando la preparación haya espesado, sumar el puré de tomates y mezclar hasta obtener una salsa homogénea. Cocinar los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal. Retirarlos a medida que suban a la superficie. Colocar una capa de salsa en una fuente apta para horno, distribuir encima los ñoquis y cubrirlos con el resto de la salsa y queso. Llevar al horno y cocinar hasta que el queso se derrita y se forme el gratinado dorado de la superficie.

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