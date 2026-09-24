No es un pan: qué es y cómo se prepara el chipá guazú, una de las mejores recetas de Paraguay

El chipá guazú es uno de los platos más representativos de la cocina paraguaya. Aunque por su nombre puede confundirse con una variedad del clásico chipá, en realidad se trata de una preparación completamente diferente: es un pastel de choclo húmedo, tierno y con abundante queso.

Su textura queda a mitad de camino entre una torta salada y un soufflé, mientras que el sabor combina el dulzor natural del maíz con la intensidad del queso y la cebolla rehogada. Además, es una receta sencilla que requiere pocos ingredientes y aproximadamente 30 minutos de cocción.

La versión compartida por Cucinare y elaborada por Claudio Olijavetzky utiliza choclo, huevos, leche y dos tipos de queso como base. El resultado puede servirse como acompañamiento, junto con una ensalada o incluso comerse como si fuera un pan.

Comensales 4 Ingredientes 250 gramos de choclo crudo o congelado desgranado.

gramos de choclo crudo o congelado desgranado. 40 cc aceite.

cc aceite. 5 gramos de sal.

gramos de sal. 2 huevos.

huevos. 180 gramos de queso muzzarella y queso de rallar.

gramos de queso muzzarella y queso de rallar. 250 gramos de cebolla.

gramos de cebolla. 180 cc leche.

cc leche. 5 gramos de polvo de hornear, opcional.

Procedimiento

Colocar los granos de choclo crudos en una procesadora junto con la leche, los huevos, la sal y el aceite. Procesar bien hasta conseguir una preparación integrada. Pasar la mezcla a un bowl y reservar. Rehogar previamente la cebolla hasta que quede tierna e incorporarla a la preparación. Agregar la muzzarella y el queso de rallar. Mezclar bien para distribuir todos los ingredientes. Incorporar el polvo de hornear en caso de buscar una textura más aireada y esponjosa. Enmantecar ligeramente un recipiente apto para horno y volcar allí toda la preparación. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta comprobar que el huevo haya cuajado y la superficie esté cocida. Retirar del horno y dejar enfriar durante unos 10 minutos antes de cortar y servir.

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