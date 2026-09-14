Burrito XL: la receta argentina que reversiona un clásico mexicano con un ingrediente inesperado

Los burritos son una de las recetas más reconocidas de la gastronomía mexicana, pero también admiten variantes que se alejan de su versión tradicional. En este caso, la propuesta incorpora sabores muy presentes en la cocina argentina y apuesta por un tamaño generoso, pensado para compartir o para servir como plato principal.

El relleno tiene como protagonista al chorizo, que se cocina junto con cebolla y pimiento rojo antes de sumar vino blanco y pimentón ahumado. A esa combinación se agregan queso sardo y muzzarella, dos variedades que cumplen funciones diferentes: una aporta intensidad al relleno y la otra se derrite en el interior durante la cocción.

Sin embargo, el detalle que distingue a esta preparación aparece en el exterior. En lugar de utilizar una tortilla, se recurre a una tapa de tarta, que permite envolver una buena cantidad de relleno y conseguir una superficie dorada y crocante. Todo se termina en una sartén o disco de arado, sin necesidad de utilizar el horno.

Comensales 4 Ingredientes Una tapa de tarta

tapa de tarta 4 chorizos

chorizos Un pimiento rojo

pimiento rojo Una cebolla

cebolla 150 g queso sardo

g queso sardo 150 g muzzarella

g muzzarella 50 cc aceite de oliva

cc aceite de oliva 2 cdas pimentón ahumado

cdas pimentón ahumado 200 cc vino blanco

cc vino blanco Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

Cortar los vegetales y pelar los chorizos En un disco de arado o en una sartén, saltear todo hasta que esté dorado. Recién ahí agregar sal y pimienta. Desglasar con vino blanco y cuando se evapora el alcohol agregar el pimentón ahumado y apagar el fuego; mezclar todo este relleno con el queso sardo. Estirar la tapa de tarta y, en un costado, colocar una base de muzzarella. Por encima de la muzzarella poner el relleno de los chorizos y los vegetales, y cerrar en forma de burrito como se ve en el video. En una sartén o disco de arado, agregar aceite y cocinar de un lado y luego del otro. Se puede tapar con una placa o una olla dada vuelta para generar más calor y que la masa se cocine más pareja. Una vez dorado de un lado, darlo vuelta y cocinar del otro.

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