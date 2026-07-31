Una suprema Maryland diferente: el secreto está en la banana frita

La suprema Maryland es uno de esos platos que nunca pasan de moda. Con una combinación de pollo rebozado, crema de choclo, papas paille, huevo frito y banana, esta preparación se convirtió en un clásico de los bodegones argentinos y sigue conquistando a quienes buscan un almuerzo o una cena bien completa.

Aunque existen muchas versiones, una de las más llamativas es la que reemplaza la clásica banana frita por buñuelos de banana, un detalle que aporta una textura diferente y un contraste entre lo dulce y lo salado que transforma por completo la receta. En lugar de servir la fruta simplemente frita, la banana queda envuelta en una masa liviana y dorada que aporta un exterior crocante y un interior muy suave.

Ideal para compartir en familia o para sorprender en una ocasión especial, esta suprema Maryland casera logra un equilibrio perfecto entre sabores, con una cobertura crocante, una crema de choclo con mucha personalidad y un acompañamiento que la distingue del resto.

Comensales 2 Ingredientes Para la suprema 2 pechugas de pollo

pechugas de pollo 3 huevos batidos

huevos batidos Una cucharadita de ajo picado

cucharadita de ajo picado Una cucharada de mostaza

cucharada de mostaza 2 cucharadas de perejil fresco picado

cucharadas de perejil fresco picado Harina

Pan rallado

Queso sardo rallado

Aceite para freír

Pimienta blanca

Sal fina Para la crema de choclo Una cucharada de manteca

cucharada de manteca Una taza cebolla de verdeo picada

taza cebolla de verdeo picada Una taza pimiento rojo en cubos

taza pimiento rojo en cubos Una taza choclo amarillo en granos

taza choclo amarillo en granos 2 tazas choclo blanco cremoso

tazas choclo blanco cremoso 2 cucharadas de harina

cucharadas de harina ½ taza azúcar

taza azúcar 500 ml leche

ml leche Aceite de oliva

Sal y pimienta negra Para los buñuelos de banana 2 bananas cortadas en rodajas

bananas cortadas en rodajas 3 huevos batidos

huevos batidos Una taza harina

taza harina Una cucharadita de polvo para hornear

cucharadita de polvo para hornear Una taza leche Para completar el plato Papas paille

3 huevos fritos

huevos fritos Trozos de pimiento morrón

Hojas frescas de hinojo

Procedimiento

Para la suprema: en un bol, colocar los huevos batidos, el ajo, la mostaza y el perejil. Salpimentar y mezclar. Abrir las pechugas por la mitad, envolverlas en papel folex y aplastar. Pasar por harina, la preparación de huevo y pan rallado. Freír a fuego moderado, retirar y colocar sobre papel absorbente. Agregar el queso sobre las pechugas calientes. Para la crema de choclo: en una sartén caliente, verter un poco de aceite de oliva y la manteca. Agregar la cebolla de verdeo y el pimiento. Salpimentar y mezclar. Incorporar los choclos, el azúcar y la harina. Mezclar y cocinar unos segundos. Verter la leche e integrar todos los ingredientes. Cuando el líquido hierva, la preparación espesará y la crema estará lista. Para los buñuelos de banana: en un bol, colocar los huevos batidos, la harina y el polvo para hornear. Batir. Agregar la leche y los trozos de banana. Mezclar. Freír, retirar y colocar sobre papel absorbente. En una bandeja, colocar las supremas de pollo y las papas paille sobre ellas. Acompañar con la crema de choclo, los buñuelos de banana, trozos de pimiento morrón y los huevos fritos. Decorar con hojas de hinojo. Servir.

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