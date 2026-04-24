Con la llegada del frío, hay un plato que se repite en muchas casas: la polenta. Económica, fácil de preparar y muy rendidora, es una de las opciones más elegidas para combatir las bajas temperaturas con una comida caliente y contundente.
Su éxito no es casual. La polenta permite múltiples combinaciones, pero hay una que nunca falla: con salsa bolognesa. Esa mezcla entre lo cremoso y lo sabroso la convierte en un clásico ideal para el invierno.
Además, es rápida de hacer y se adapta a distintos presupuestos, algo clave en tiempos donde se buscan recetas prácticas y accesibles.
Cómo hacer polenta cremosa (sin grumos)
Ingredientes:
- 1 taza de polenta
- 4 tazas de agua o caldo
- 1 cucharada de manteca
- 50 g de queso rallado
- Sal a gusto
Paso a paso:
- Llevar el agua o caldo a hervor.
- Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente.
- Cocinar a fuego bajo entre 5 y 10 minutos, sin dejar de mezclar.
- Sumar la manteca y el queso rallado.
- Servir bien caliente.
Tip clave: usar caldo en lugar de agua y revolver siempre para evitar grumos.
La mejor salsa bolognesa para acompañar
Ingredientes:
- 500 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo
- 1 lata de tomate triturado
- 2 cucharadas de puré de tomate
- 1 hoja de laurel
- Sal, pimienta y pimentón a gusto
- Un chorrito de aceite de oliva
Paso a paso:
- Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo bien chicos.
- Rehogar en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernos.
- Agregar la carne picada y cocinar hasta que se dore.
- Incorporar el tomate triturado, el puré de tomate y el laurel.
- Condimentar y cocinar a fuego bajo entre 20 y 30 minutos, revolviendo de vez en cuando.
El secreto: dejar que la salsa se cocine lento para que concentre sabor.
Servida bien caliente, con abundante salsa y queso rallado por encima, la polenta con bolognesa es una de esas comidas que no fallan cuando el frío se instala. Rica, simple y reconfortante, sigue siendo un clásico imbatible del invierno.