Las papas a la pizza son una de esas ideas simples que sorprenden por lo ricas que salen. Con una base dorada y crocante de papa rallada, queso derretido y panceta caramelizada con miel, este plato logra combinar lo mejor de dos mundos: el sabor casero de unas papas bien hechas y la tentación de una pizza recién salida del horno.

Lo mejor es que no hace falta ser un experto en cocina ni tener mucho tiempo. Se prepara en una sola sartén y con ingredientes comunes que siempre hay en casa. Ideal para improvisar una comida rica sin usar harina ni amasar, y con un resultado que -literalmente- rompe todos los moldes.

Ingredientes de papas a la pizza

4 papas medianas.

Una cebolla blanca.

Sal entre fina.

Pimienta negra.

Pimentón ahumado.

Perejil fresco.

Manteca.

3 huevos.

Panceta ahumada.

Miel.

Queso muzzarella.

Papas a la pizza, una receta que se realiza en pocos pasos. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Pelar las papas y la cebolla, y rallarlas gruesa con rallador. Reservar en un bowl. Condimentar con la sal, el pimentón ahumado y la pimienta. Escurrir un poco el líquido que despide la cebolla. Poner a calentar una sartén que luego pueda ir al horno. Derretir unos dados de manteca y colocar las papas ralladas formando una base cuidando que nos se queme ni se pegue. Dar vueltas las papas cuando estén doradas, dejar dorar del otro lado e incorporar los huevos y la muzzarella rallada. Llevar a horno medio hasta que coagulen los huevos. Mientras tanto en un sartén dorar las fetas de panceta y caramelizar con la miel. Retirar la pizza de papa del horno, colocar en la superficie la panceta y el perejil picado.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/