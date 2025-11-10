Las papas a la pizza son una de esas ideas simples que sorprenden por lo ricas que salen. Con una base dorada y crocante de papa rallada, queso derretido y panceta caramelizada con miel, este plato logra combinar lo mejor de dos mundos: el sabor casero de unas papas bien hechas y la tentación de una pizza recién salida del horno.
Lo mejor es que no hace falta ser un experto en cocina ni tener mucho tiempo. Se prepara en una sola sartén y con ingredientes comunes que siempre hay en casa. Ideal para improvisar una comida rica sin usar harina ni amasar, y con un resultado que -literalmente- rompe todos los moldes.
Ingredientes de papas a la pizza
- 4 papas medianas.
- Una cebolla blanca.
- Sal entre fina.
- Pimienta negra.
- Pimentón ahumado.
- Perejil fresco.
- Manteca.
- 3 huevos.
- Panceta ahumada.
- Miel.
- Queso muzzarella.
Procedimiento
- Pelar las papas y la cebolla, y rallarlas gruesa con rallador. Reservar en un bowl.
- Condimentar con la sal, el pimentón ahumado y la pimienta.
- Escurrir un poco el líquido que despide la cebolla.
- Poner a calentar una sartén que luego pueda ir al horno.
- Derretir unos dados de manteca y colocar las papas ralladas formando una base cuidando que nos se queme ni se pegue.
- Dar vueltas las papas cuando estén doradas, dejar dorar del otro lado e incorporar los huevos y la muzzarella rallada.
- Llevar a horno medio hasta que coagulen los huevos.
- Mientras tanto en un sartén dorar las fetas de panceta y caramelizar con la miel.
- Retirar la pizza de papa del horno, colocar en la superficie la panceta y el perejil picado.
