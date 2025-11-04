Los bastones de pan y queso son una de esas entradas que siempre funcionan. Se preparan con pocos ingredientes, en minutos, y tienen esa combinación infalible de pan dorado y queso fundido que conquista a todos los paladares. Son ideales para acompañar una salsa casera o sumar a una picada cuando hay invitados.
En esta receta, la clave está en el detalle: hacer los cortes justos, usar una buena manteca para sellar y dejar que el queso se derrita sin apuro. Con esa base simple, se logra una textura crocante por fuera y suave por dentro. Servidos con una salsa de tomate caliente, estos bastones son la entrada perfecta antes de servir un buen plato principal.
Ingredientes para los bastones de pan y queso
- Un pan de molde sin rebanar.
- 300 g de queso cheddar en láminas.
- 100 g de manteca.
- Palillos de brochette.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Salsa de tomates.
Procedimiento
- Retirar la superficie de la pieza de pan y cortar en 4 ó 6 bastones iguales dependiendo de qué tan grande sea el pan.
- Colocar los bastones sobre la tabla y cortar ranuras sin llegar a cortar del todo con una distancia de un cm.
- Colocar la fetas de queso cheddar en las ranuras y sellar sobre una sartén caliente con manteca derretida. Condimentar con sal y pimienta.
- Sumergir la brochette en la salsa de tomates caliente y disfrutar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/