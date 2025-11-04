Los bastones de pan y queso son una de esas entradas que siempre funcionan. Se preparan con pocos ingredientes, en minutos, y tienen esa combinación infalible de pan dorado y queso fundido que conquista a todos los paladares. Son ideales para acompañar una salsa casera o sumar a una picada cuando hay invitados.

En esta receta, la clave está en el detalle: hacer los cortes justos, usar una buena manteca para sellar y dejar que el queso se derrita sin apuro. Con esa base simple, se logra una textura crocante por fuera y suave por dentro. Servidos con una salsa de tomate caliente, estos bastones son la entrada perfecta antes de servir un buen plato principal.

Ingredientes para los bastones de pan y queso

Un pan de molde sin rebanar.

300 g de queso cheddar en láminas.

100 g de manteca.

Palillos de brochette.

Sal y pimienta, a gusto.

Salsa de tomates.

Procedimiento

Retirar la superficie de la pieza de pan y cortar en 4 ó 6 bastones iguales dependiendo de qué tan grande sea el pan. Colocar los bastones sobre la tabla y cortar ranuras sin llegar a cortar del todo con una distancia de un cm. Colocar la fetas de queso cheddar en las ranuras y sellar sobre una sartén caliente con manteca derretida. Condimentar con sal y pimienta. Sumergir la brochette en la salsa de tomates caliente y disfrutar.

