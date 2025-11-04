La tapa de asado braseada es una receta que nunca falla. Cocinada lentamente en vino tinto, caldo y salsa de soja, logra una textura tan tierna que se puede cortar con cuchara. Es el tipo de comida que llena la casa de aroma y cuando llega a la mesa nadie puede resistirse a probarla.
En esta receta, la clave está en el tiempo y en aprovechar cada parte del proceso: desde el dorado inicial hasta el jugo de cocción, que se transforma en una salsa con cuerpo, brillo y sabor. Acompañada por un puré cremoso y unos espárragos dorados, la tapa de asado braseada combina lo casero con un toque de elegancia. Es una manera de darle protagonismo a un corte clásico y hacerlo brillar como plato principal en cualquier mesa.
Ingredientes
Para la carne
- Un kg de tapa de asado.
- 2 tazas de vino tinto.
- 2 cdas de azúcar.
- 2 cdas de pimentón dulce.
- 3 dientes de ajo.
- Una taza de caldo.
- 2 tazas de salsa de soja.
- Sal y pimienta a gusto.
Para la guarnición
- Un paquete de espárragos.
- 3 papas.
- 25 g de manteca.
- 25 g de crema.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para la salsa
- Jugo de cocción.
- 25 g de manteca.
- Una cda de miel.
Procedimiento
Para la carne
- En una sartén, colocar aceite y dorar de ambas partes la tapa de asado.
- Agregar dientes de ajo, las cebollas cortadas groseramente, retirar todo y desglasar con vino tinto.
- Colocar en una fuente para horno el jugo de cocción, la carne, el azúcar, rl pimentón, caldo y la salsa de soja.
- Tapar con aluminio la fuente y llevarla a un horno a 180° y cocinar durante dos horas.
Puré
- Hervir las papas sin piel y una vez que estén cocidas retirarlas del agua y pisarlas con un pisa puré.
- Agregar sal y pimienta a gusto, la manteca y la crema.
- Mezclar bien.
- Para los espárragos, en una sartén o en una plancha cocinar los espárragos con un poco de aceite con sal y pimienta. Una vez que estén bien doraditos, reservar.
Para la salsa
- Una vez que la tapa esté lista, colar el jugo de cocción y colocar en una olla.
- Dejar reducir unos minutos y luego agregar la manteca y la miel para darle cuerpo, brillo y sabor a la salsa.
- Para el emplatado, colocar en la base del plato el puré, por encima los espárragos, y, por último, una porción de tapa de asado y salsear la carne.
