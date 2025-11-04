La tapa de asado braseada es una receta que nunca falla. Cocinada lentamente en vino tinto, caldo y salsa de soja, logra una textura tan tierna que se puede cortar con cuchara. Es el tipo de comida que llena la casa de aroma y cuando llega a la mesa nadie puede resistirse a probarla.

En esta receta, la clave está en el tiempo y en aprovechar cada parte del proceso: desde el dorado inicial hasta el jugo de cocción, que se transforma en una salsa con cuerpo, brillo y sabor. Acompañada por un puré cremoso y unos espárragos dorados, la tapa de asado braseada combina lo casero con un toque de elegancia. Es una manera de darle protagonismo a un corte clásico y hacerlo brillar como plato principal en cualquier mesa.

Ingredientes

Para la carne

Un kg de tapa de asado.

2 tazas de vino tinto.

2 cdas de azúcar.

2 cdas de pimentón dulce.

3 dientes de ajo.

Una taza de caldo.

2 tazas de salsa de soja.

Sal y pimienta a gusto.

Para la guarnición

Un paquete de espárragos.

3 papas.

25 g de manteca.

25 g de crema.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la salsa

Jugo de cocción.

25 g de manteca.

Una cda de miel.

La receta para cocinar tapa de asado braseada. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la carne

En una sartén, colocar aceite y dorar de ambas partes la tapa de asado. Agregar dientes de ajo, las cebollas cortadas groseramente, retirar todo y desglasar con vino tinto. Colocar en una fuente para horno el jugo de cocción, la carne, el azúcar, rl pimentón, caldo y la salsa de soja. Tapar con aluminio la fuente y llevarla a un horno a 180° y cocinar durante dos horas.

Puré

Hervir las papas sin piel y una vez que estén cocidas retirarlas del agua y pisarlas con un pisa puré. Agregar sal y pimienta a gusto, la manteca y la crema. Mezclar bien. Para los espárragos, en una sartén o en una plancha cocinar los espárragos con un poco de aceite con sal y pimienta. Una vez que estén bien doraditos, reservar.

Para la salsa

Una vez que la tapa esté lista, colar el jugo de cocción y colocar en una olla. Dejar reducir unos minutos y luego agregar la manteca y la miel para darle cuerpo, brillo y sabor a la salsa. Para el emplatado, colocar en la base del plato el puré, por encima los espárragos , y, por último, una porción de tapa de asado y salsear la carne.

