El turrón alemán es un postre casero y práctico, ideal para quienes no quieren complicarse con la preparación de masas complejas. Es rápido, fácil y no requiere de horno, lo que lo convierte en un clásico imbatible.
La modelo y cocinera Cami Homs compartió una receta que es simple y contundente. Utiliza galletitas de agua que contrastan con el relleno dulce de chocolate, avena y dulce de leche, creaando una combinación irresistible de texturas y sabores.
Ingredientes para turrón alemán
- 300 g de manteca.
- 30 cdas de leche.
- 300 g de azúcar.
- 5 tazas de avena.
- 12 cdtas de cacao en polvo.
- 2 paquetes de galletitas de agua.
- 3 cdas de dulce de leche.
Procedimiento
- Llevar a fuego lento una olla e incorporar la manteca, esperar que se disuelva y agregar la leche, la avena y el azúcar.
- Mezclar todo hasta que se haga una pasta gelatinosa.
- Agregarle el cacao y el dulce de leche hasta integrarlo bien.
- En una fuente intercalar las galletitas de agua y esta mezcla.
- Llevar a heladera mínimo por una hora y servir.
