El turrón alemán es un postre casero y práctico, ideal para quienes no quieren complicarse con la preparación de masas complejas. Es rápido, fácil y no requiere de horno, lo que lo convierte en un clásico imbatible.

La modelo y cocinera Cami Homs compartió una receta que es simple y contundente. Utiliza galletitas de agua que contrastan con el relleno dulce de chocolate, avena y dulce de leche, creaando una combinación irresistible de texturas y sabores.

Ingredientes para turrón alemán

300 g de manteca.

30 cdas de leche.

300 g de azúcar.

5 tazas de avena.

12 cdtas de cacao en polvo.

2 paquetes de galletitas de agua.

3 cdas de dulce de leche.

Procedimiento

Llevar a fuego lento una olla e incorporar la manteca, esperar que se disuelva y agregar la leche, la avena y el azúcar. Mezclar todo hasta que se haga una pasta gelatinosa. Agregarle el cacao y el dulce de leche hasta integrarlo bien. En una fuente intercalar las galletitas de agua y esta mezcla. Llevar a heladera mínimo por una hora y servir.

