La tarta es la solución ideal para resolver cualquier almuerzo o cena, ya que permite combinar proteínas y vegetales de forma sencilla y nutritiva. Para quienes buscan mantener una alimentación saludable o light, es clave elegir ingredientes bajos en grasas.

Esta receta de tarta de pollo y verduras de estación cumple a la perfección con el requisito de ser rica y ligera. Para el relleno se necesita pechuga de pollo desmenuzada y una gran variedad de vegetales frescos, con el toque final del queso untable light.

Ingredientes para tarta light de pollo y verduras

Una zanahoria.

Una cebolla.

½ morrón.

Una rodaja de anco.

Un diente de ajo.

Un tomate.

Un zapallito verde grande.

3 hojas de acelga.

Queso cremoso light.

Una pechuga de pollo.

Una tapa para tarta light.

Queso untable light.

Procedimiento

Rallar la zanahoria y el anco. Cortar la cebolla en cubos pequeños, luego el tomate, el zapallito, el ajo y el morrón. Cocinar la acelga aparte para que largue el agua y agregar al relleno. Cocinar unos 15 minutos o menos en olla o sartén. Ir revolviendo y tapar hasta que se cocinen las verduras. Retirar del fuego. Agregar las cdas de queso untable o crema light, los trocitos de queso cremoso light y una pechuga desmenuzada cocinada al horno que quedó del día anterior. Mezclar todo. Rociar un recipiente, colocar la tapa de tarta y agregar la mezcla. Colocar los trozos de queso encima y llevar al horno durante 30 minutos aproximadamente dependiente de cada horno.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/