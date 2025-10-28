La tarta es la solución ideal para resolver cualquier almuerzo o cena, ya que permite combinar proteínas y vegetales de forma sencilla y nutritiva. Para quienes buscan mantener una alimentación saludable o light, es clave elegir ingredientes bajos en grasas.
Esta receta de tarta de pollo y verduras de estación cumple a la perfección con el requisito de ser rica y ligera. Para el relleno se necesita pechuga de pollo desmenuzada y una gran variedad de vegetales frescos, con el toque final del queso untable light.
Ingredientes para tarta light de pollo y verduras
- Una zanahoria.
- Una cebolla.
- ½ morrón.
- Una rodaja de anco.
- Un diente de ajo.
- Un tomate.
- Un zapallito verde grande.
- 3 hojas de acelga.
- Queso cremoso light.
- Una pechuga de pollo.
- Una tapa para tarta light.
- Queso untable light.
La receta para preparar una tarta de verduras de estación. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Rallar la zanahoria y el anco. Cortar la cebolla en cubos pequeños, luego el tomate, el zapallito, el ajo y el morrón.
- Cocinar la acelga aparte para que largue el agua y agregar al relleno.
- Cocinar unos 15 minutos o menos en olla o sartén. Ir revolviendo y tapar hasta que se cocinen las verduras. Retirar del fuego.
- Agregar las cdas de queso untable o crema light, los trocitos de queso cremoso light y una pechuga desmenuzada cocinada al horno que quedó del día anterior. Mezclar todo.
- Rociar un recipiente, colocar la tapa de tarta y agregar la mezcla.
- Colocar los trozos de queso encima y llevar al horno durante 30 minutos aproximadamente dependiente de cada horno.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/