Cuando se trata de picoteo o finger food, la combinación de papa y queso es una fórmula infalible para conquistar a cualquier paladar. Estos palitos de papa y queso se presentan como una alternativa divertida y mucho más sabrosa a las tradicionales papas fritas.
Su textura cremosa por dentro y su exterior crocante los convierten en el snack ideal para acompañar una serie o una reunión informal. Lo mejor de esta receta es su sorprendente sencillez y la promesa de un resultado espectacular en muy poco tiempo.
Ingredientes para palitos de papa y queso
- 8oo g de puré de papas.
- Una taza de maicena.
- 150 g de queso rallado.
- Una cdta de pimienta.
- Una cdta de ajo en polvo.
- Una cdta de cebolla en polvo.
- Sal, a gusto.
- Aceite para freír, c/n.
Procedimiento
- Preparar un puré de papas y agregar los condimentos con el queso rallado y la maicena.
- Integrar todo con la ayuda de las manos hasta formar una masa homogénea.
- Compactar la mencionada en un molde rectangular o cuadrado y llevar al freezer por 30 minutos.
- Cortar en bastones del grosor que desee y freír en aceite a fuego medio hasta dorar.
- Dejar reposar en papel absorbente y acompañar con un dip a la hora de comer.
