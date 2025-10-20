Una buena porción de fideos con bolognesa es un clásico que no falla. Sin embargo, cuando sobran, la idea de recalentar la pasta puede ser poco atractiva. Afortunadamente, existe una forma de transformar esos fideos del día anterior en unas croquetas irresistibles.

Al compactar la pasta fría y rellenarla con un dado de queso mozzarella, se logra un centro fundido espectacular. Luego, con un simple rebozado de panko o pan rallado, la fritura final le da esa textura crocante que completa un snack perfecto.

Ingredientes para croquetas de fideos con bolognesa

Coditos con bolognesa del día anterior.

500 g de queso muzzarella.

3 huevos.

Una taza de harina.

2 tazas de panko.

Perejil.

Ajo.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la salsa de queso

175 cc de queso.

200 cc crema.

La receta para hacer croquetas de fideos con bolognesa. Cucinare.TV.

Procedimiento

Sacar los fideos de la heladera y con una cuchara formar las croquetas de un tamaño como de un huevo. Hacer un hueco en el centro, poner un dado de muzzarella y cerrar. Romper los huevos en un bowl y condimentar con sal, pimienta, perejil y ajo bien picado. Pasar las croquetas por harina, luego por el huevo condimentado y por último por el pan rallado. Podemos repetir la operación si quiere una cubierta más crujiente. En una sartén u ollita, colocar el queso y la crema para la salsa de queso. Freír en aceite de girasol hasta dorar. Presentar con hilos de la salsa de queso.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/