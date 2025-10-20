La morcilla es un componente esencial de la parrilla criolla, pero su versatilidad va mucho más allá de la brasa. Esta receta original busca conquistar a todos, transformando el clásico embutido en un bocado irresistible.

Olvidate de las típicas croquetas de carne picada: el chef Salva La Cocina nos propone una versión que combina la potencia de la morcilla con la cremosidad de los quesos. El toque final se lo da la peperonata, una salsa de vegetales que aporta acidez y frescura.

Ingredientes para croquetas de morcilla

Una rosca de morcilla.

2 cebollas.

250 g de cebolla de verdeo.

250 de queso muzzarella.

100 g de queso azul.

Harina, c/n.

4 huevos.

Panko, c/n.

Nuez moscada, sal, pimienta.

Croquetas de morcilla con peperonata, la receta de Salva Mazzocchi. Cucinare.TV

Para la salsa

Un morrón.

Un diente de ajo.

Una cebolla.

Un tomate.

Puñado de albahaca.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

Sacar la piel de la morcilla, cortar en rodajas y cocinar en la plancha. En paralelo, caramelizar las cebollas. En un bowl, mezclar la morcilla, las cebollas , las cebollas de verdeo y los quesos. Formar croquetas, llevar al frío durante media hora, pasar por harina, huevo, panko y freír. Para la guarnición, quemar los vegetales en la chapa, limpiarlos y procesarlos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/