Las croquetas de batata combinan suavidad y sabor en cada bocado, con un toque dulce y especiado que las hace distintas. Esta receta necesita se destaca por su practicidad: se prepara con batata rallada y unos pocos ingredientes simples.

Una vez fritas, las croquetas se acompañan con un alioli a base de ajo asado, mostaza, pimienta, sal, aceite y un toque de jugo de limón. El contraste entre el dulzór de la batata con el sabor característico alioli terminan de completar un plato perfecto.

Ingredientes para croquetas de batata

3 batatas.

50 g de manteca.

Sal y pimienta, a gusto.

Un huevo.

Un limón.

Alioli

Un ajo.

Un huevo.

Una cda de mostaza.

Una taza de aceite de girasol.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cda de limón.

Procedimiento

Rallar las batatas. Agregar el huevo, la manteca, condimentar con sal y pimienta, ralladura de limón y hojas de tomillo fresco. Armar las croquetas con la mano y freír en abundante aceite. Para el alioli, cocinar el ajo entero envuelto en aluminio en horno fuerte durante media hora. En un vaso alto colocar un huevo, el ajo asado, una cdta de mostaza , pimienta, sal y triturar con batidor eléctrico de mano. Agregar el aceite de a poco hasta que emulsione. Agregar jugo de limón a gusto.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/