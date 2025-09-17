Las croquetas de batata combinan suavidad y sabor en cada bocado, con un toque dulce y especiado que las hace distintas. Esta receta necesita se destaca por su practicidad: se prepara con batata rallada y unos pocos ingredientes simples.
Una vez fritas, las croquetas se acompañan con un alioli a base de ajo asado, mostaza, pimienta, sal, aceite y un toque de jugo de limón. El contraste entre el dulzór de la batata con el sabor característico alioli terminan de completar un plato perfecto.
Ingredientes para croquetas de batata
- 3 batatas.
- 50 g de manteca.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Un huevo.
- Un limón.
- Alioli
- Un ajo.
- Un huevo.
- Una cda de mostaza.
- Una taza de aceite de girasol.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una cda de limón.
Procedimiento
- Rallar las batatas.
- Agregar el huevo, la manteca, condimentar con sal y pimienta, ralladura de limón y hojas de tomillo fresco.
- Armar las croquetas con la mano y freír en abundante aceite.
- Para el alioli, cocinar el ajo entero envuelto en aluminio en horno fuerte durante media hora.
- En un vaso alto colocar un huevo, el ajo asado, una cdta de mostaza, pimienta, sal y triturar con batidor eléctrico de mano.
- Agregar el aceite de a poco hasta que emulsione.
- Agregar jugo de limón a gusto.
