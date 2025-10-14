Las empanadas de carne son la insignia de la gastronomía argentina. Un clásico que genera pasión y debates eternos sobre cuál es la mejor receta. Sin embargo, más allá de la variante regional, el consenso entre los amantes de este plato es uno: el relleno debe ser jugoso y explosivo en sabor.

Lograr que la carne cortada a cuchillo o picada no quede seca es el mayor desafío, un secreto que requiere de la experiencia y la técnica de quienes más saben del tema. Tres expertos gastronómicos revelan sus trucos y recetas.

Receta de Sebastián Valles, responsable gastronómico de La Dorita

Ingredientes

Bola de lomo para la empanada de carne cortada a cuchillo y roast beef para la picada.

Procedimiento

Hervir la carne entera para lograr turgencia sin perder jugosidad, aprovechando el caldo resultante para potenciar el sabor del relleno. Para el sofrito, usar una proporción de un kilo de carne por un kilo de cebolla común y medio kilo de cebolla de verdeo, reservando la parte verde para el final. Freír las empanadas para respetar la tradición parrillera.

Receta de Julio Gagliano, sommelier de carnes y dueño de Viejo Patrón

Ingredientes

Lomo y ojo de bife para lograr un equilibrio perfecto entre lo magro y la jugosidad.

Procedimiento

El siguiente nivel de sabor se lo da el sofrito con cebolla blanca, morrón y cebolla de verdeo, que realza el gusto de la carne. Y lo ideal es hacerla frita.

La receta con el toque secreto para que queden jugosas. Foto: CucinareTV

Receta de Pablo Antoyán, de Todo Brasas Devoto

Ingredientes

Carne de asado cortada a cuchillo.

Procedimiento

Limpiar y desgrasar la carne. Su receta lleva un kilo de carne con un kilo y medio de cebolla, además de morrón, comino, pimentón y ají molido. Luego freir.

Consejos para que queden jugosas