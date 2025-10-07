Las empanadas tucumanas son un emblema de nuestra cocina. Pero hasta los grandes clásicos pueden encontrar una vuelta de tuerca. En esta oportunidad, Salva La Cocina nos desafía a cambiar la carne habitual para lograr un sabor que se distingue del resto.
El secreto de esta receta reside en la elección de la materia prima: el matambre de vaca. Este corte, generalmente reservado para el asado, se transforma en la estrella del relleno gracias a una cocción previa que asegura una textura increíblemente tierna.
Ingredientes para empanadas tucumanas
- Un matambre de vaca.
- Caldo de vegetales.
- Laurel.
- 700 g de cebolla.
- Un morrón.
- 200 g de cebolla de verdeo.
- 4 huevos.
- 2 docenas de tapas de empanadas.
- 500 g de grasa vacuna.
- Pimentón.
- Ají molido.
- Comino.
- Pimienta.
- Aceite para freír.
Procedimiento
- Hervir el matambre durante una hora en el caldo, con hojas de laurel.
- Retirar el matambre, limpiar el excedente de grasa y cortar a cuchillo en cubos pequeños.
- Cortar los vegetales, rehogar con grasa y aceite, agregar la carne, especias, caldo hasta evaporar y dejar enfriar.
- Agregar la cebolla de verdeo y huevo duro.
- Armar las empanadas.
- Freír y servir.
