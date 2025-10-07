Las empanadas tucumanas son un emblema de nuestra cocina. Pero hasta los grandes clásicos pueden encontrar una vuelta de tuerca. En esta oportunidad, Salva La Cocina nos desafía a cambiar la carne habitual para lograr un sabor que se distingue del resto.

El secreto de esta receta reside en la elección de la materia prima: el matambre de vaca. Este corte, generalmente reservado para el asado, se transforma en la estrella del relleno gracias a una cocción previa que asegura una textura increíblemente tierna.

Ingredientes para empanadas tucumanas

Un matambre de vaca.

Caldo de vegetales.

Laurel.

700 g de cebolla.

Un morrón.

200 g de cebolla de verdeo.

4 huevos.

2 docenas de tapas de empanadas.

500 g de grasa vacuna.

Pimentón.

Ají molido.

Comino.

Pimienta.

Aceite para freír.

Salvador Mazzocchi en Cucinare. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Hervir el matambre durante una hora en el caldo, con hojas de laurel. Retirar el matambre , limpiar el excedente de grasa y cortar a cuchillo en cubos pequeños. Cortar los vegetales, rehogar con grasa y aceite, agregar la carne, especias, caldo hasta evaporar y dejar enfriar. Agregar la cebolla de verdeo y huevo duro. Armar las empanadas. Freír y servir.

