La entraña es uno de los cortes preferidos en la parrilla. Sin embargo, muchos cocineros evitan este corte por el riesgo de que quede “chicloso”. En esta receta vas aprender a preparar unas entrañas picantes con batatas doradas que va a sorprender a todos.
El truco no reside en el tiempo de cocción, sino en un marinado potente que trabaja la carne antes de que llegue a las brasas. La clave está en prepararle un adobo a base de especias que ablanda las fibras de la carne y le otorga un toque picante que se vuelve adictivo.
Ingredientes para entraña picante con batatas
- Un k de entraña.
Para la marinada
- 2 cdas de ají molido.
- Un diente de ajo.
- Un morrón rojo picado.
- Una cda de pimentón.
- 3 cdas de aceite de oliva.
- Sal entre fina, c/n.
Para la guarnición
- Un k de batatas peladas y cortadas en rodajas.
- 2 cdas de manteca.
- Una cda de miel.
- Sal y pimienta, c/n.
La receta para preparar entraña picante con batatas doradas. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Mezclar en un mortero los ingredientes de la marinada y pisarlos hasta que el morrón esté desintegrado.
- Desgrasar la entraña.
- Volcar esta preparación sobre la entraña y dejar marinar en una bolsa en heladera durante un par de horas.
- Armar el fuego de la manera habitual y disponer un colchón de brasas suave.
- Salar la carne y cocinar de ambos lados la entraña.
- Hervir las batatas y dejarlas a unos minutos de su cocción final.
- Para la guarnición, mezclar la manteca con la miel y volcar sobre las batatas.
- Salar y llevarlas a la parrilla hasta dorar de ambos lados.
- Servir ambas cosas calientes.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/