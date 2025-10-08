La entraña es uno de los cortes preferidos en la parrilla. Sin embargo, muchos cocineros evitan este corte por el riesgo de que quede “chicloso”. En esta receta vas aprender a preparar unas entrañas picantes con batatas doradas que va a sorprender a todos.

El truco no reside en el tiempo de cocción, sino en un marinado potente que trabaja la carne antes de que llegue a las brasas. La clave está en prepararle un adobo a base de especias que ablanda las fibras de la carne y le otorga un toque picante que se vuelve adictivo.

Ingredientes para entraña picante con batatas

Un k de entraña.

Para la marinada

2 cdas de ají molido.

Un diente de ajo.

Un morrón rojo picado.

Una cda de pimentón.

3 cdas de aceite de oliva.

Sal entre fina, c/n.

Para la guarnición

Un k de batatas peladas y cortadas en rodajas.

2 cdas de manteca.

Una cda de miel.

Sal y pimienta, c/n.

La receta para preparar entraña picante con batatas doradas. Cucinare.TV.

Procedimiento

Mezclar en un mortero los ingredientes de la marinada y pisarlos hasta que el morrón esté desintegrado. Desgrasar la entraña. Volcar esta preparación sobre la entraña y dejar marinar en una bolsa en heladera durante un par de horas. Armar el fuego de la manera habitual y disponer un colchón de brasas suave. Salar la carne y cocinar de ambos lados la entraña. Hervir las batatas y dejarlas a unos minutos de su cocción final. Para la guarnición, mezclar la manteca con la miel y volcar sobre las batatas. Salar y llevarlas a la parrilla hasta dorar de ambos lados. Servir ambas cosas calientes.

