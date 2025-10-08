El matambrito es un clásico de la parrilla argentina, un corte que brilla por su sencillez y sabor intenso. Para esos momentos en los que buscamos sorprender a la mesa sin complicarnos, existe una técnica que permite elevar este plato popular a un nivel gourmet.

El toque top que convierte a este matambrito en un manjar irresistible es la manteca de hierbas. Este aderezo, preparado con una mezcla fresca de aromáticas, ajo y limón, se pincela sobre la carne y asegura una ternura espectacular y un aroma delicioso.

Ingredientes para matambrito de vaca con manteca de hierbas

1 matambre de vaca.

5 cdas de manteca.

1 cda de perejil.

1 cda de tomillo.

1 cda de romero.

1 cda de eneldo.

2 dientes de ajo picados.

Jugo de ½ limón.

Procedimiento

Derretir manteca en una sartén. Picar romero, tomillo, y perejil juntos bien chiquito. Mezclar con el ajo y el eneldo también picados. Verter todo esto en la sartén con la manteca derretida. Agregar jugo de limón, salpimentar y mezclar bien. Dorar el matambrito de un lado y al darlo vuelta pincelarlo con la manteca de hierbas Volver a voltearlo y pincelar el otro lado. Cocinar hasta dorar ambas superficies. Servir con hojas verdes o la guarnición de su preferencia.

