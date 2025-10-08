El matambrito es un clásico de la parrilla argentina, un corte que brilla por su sencillez y sabor intenso. Para esos momentos en los que buscamos sorprender a la mesa sin complicarnos, existe una técnica que permite elevar este plato popular a un nivel gourmet.
El toque top que convierte a este matambrito en un manjar irresistible es la manteca de hierbas. Este aderezo, preparado con una mezcla fresca de aromáticas, ajo y limón, se pincela sobre la carne y asegura una ternura espectacular y un aroma delicioso.
Ingredientes para matambrito de vaca con manteca de hierbas
- 1 matambre de vaca.
- 5 cdas de manteca.
- 1 cda de perejil.
- 1 cda de tomillo.
- 1 cda de romero.
- 1 cda de eneldo.
- 2 dientes de ajo picados.
- Jugo de ½ limón.
Procedimiento
- Derretir manteca en una sartén.
- Picar romero, tomillo, y perejil juntos bien chiquito.
- Mezclar con el ajo y el eneldo también picados.
- Verter todo esto en la sartén con la manteca derretida. Agregar jugo de limón, salpimentar y mezclar bien.
- Dorar el matambrito de un lado y al darlo vuelta pincelarlo con la manteca de hierbas.
- Volver a voltearlo y pincelar el otro lado. Cocinar hasta dorar ambas superficies.
- Servir con hojas verdes o la guarnición de su preferencia.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/