El panqueque de manzana flambeado es ese postre que logra conjugar rapidez, dulzura y elegancia sin complicarse. Con ingredientes simples se prepara una masa básica que en pocos minutos se transforma en una delicia dorada en sartén, garantía de un postre perfecto.

Al incorporar las manzanas dentro del panqueque y luego flambear con un chorrito de licor, se genera un aroma cálido y caramelizado que eleva la receta casera a un nivel más refinado. Servilo caliente y acompañado con helado.

Ingredientes para anqueque de manzana flambeado

125 g de harina.

2 huevos.

Una taza de leche.

3 cdas de manteca.

2 cdas de azúcar.

Una pizca de sal.

400 g de azúcar.

100 g de manteca.

3 manzanas.

Una taza de cognac.

Crema batida.

Cómo preparar panqueques de manzana flambeados. Cucinare.TV.

Procedimiento

En un bowl, mezclar los huevos, la harina, el azúcar, la sal y la leche. Por último, la manteca derretida. Pelar y cortar las manzanas en rodajas finas y reservarlas en un bowl con agua y limón para que no se oxiden. En una sartén caliente, agregar una nuez de manteca y 4 rodajas de manzanas , hasta que se hagan de un lado y darlas vueltas. Verter la masa de los panqueques hasta que cubra las manzanas. Cuando esté listo de un lado girarlo y cocinarlo del otro. Agregar azúcar en la sartén hasta que se haga caramelo. Agregar el cognac, encender y flambear. Servir en un plato ligeramente enmantecado para que el panqueque no se pegue, con una cucharada de crema y la salsa de caramelo.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/