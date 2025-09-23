Para que los pastelitos de Doña Petrona salgan perfectos, el secreto comienza en la masa. La clave está en trabajar rápido, evitando calentar la masa, y plegarla varias veces —doblarla en tres, estirarla y repetir hasta lograr seis dobleces— para conseguir ese hojaldrado delicado característicos.
El relleno es dulce de membrillo, colocado justo en el centro de los cuadrados de masa. El proceso de armado y cocción también tiene su truco: cada pastelito se pincela con huevo para que quede dorado, se rellena con la porción justa, se sella para que no escape el relleno y se hornea.
Ingredientes para pastelitos
- 400 g de harina.
- 400 g de manteca.
- Sal fina.
- 150 g de dulce de membrillo.
Procedimiento
- Colocá en un bowl 400 g de harina, una cdta de sal fina y 400 g de manteca bien fría en trocitos. Agregale 2 cdas de jugo de limón y 300 cm3 de agua fría. Mezclá todo y estiralo sobre una superficie plana con un palo de amasar.
- Doblá la masa en tres, estirala y repetí la operación hasta llegar al sexto doblez.
- Dejala descansar durante 1 horas y luego estirala y cortala en cuadraditos para armar los pastelitos (necesitás dos para cada uno).
- Derretí 150 g de dulce de membrillo en 4 cdas de agua caliente, formando una crema.
- Sobre uno de los cuadrados estirados, poné un poco del dulce, pintá los bordes con huevo batido y cubrí con otro cuadrado por encima. Sellá los bordes y dale forma de pastelito.
- Luego cociná en una chapa mojada con agua fría, en horno bastante caliente.
- Al sacarlos, espolvorearlos con azúcar impalpable, almíbar, granas o coco rallado.
