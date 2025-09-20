Las milanesitas de zapallo a la napolitana son una propuesta vegetariana que convence aún a quienes extrañan la milanesa tradicional: rodajas de zapallo bañadas en huevo, empanadas con pan rallado y doradas al horno primero suavemente, luego llevadas a ese punto crujiente.
Sobre los medallones se pinta salsa de tomate casera, se colocan cubos del queso Cremón, y se gratinan con un toque de orégano. En pocos pasos ya tenés algo liviano, colorido y reconfortante sin recurrir a frituras pesadas.
Ingredientes para milanesitas de zapallo
- Una calabaza cortada en rodajas.
- 2 huevos.
- Pan rallado, c/n.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 200 g de queso Cremón.
- Salsa de tomates.
- Aceite de oliva, c/n.
- Orégano.
Procedimiento
- Cortar la calabaza en rodajas.
- Ponerlas en una placa con una gotita de aceite de oliva y llevarla al horno por unos 10 o 15 minutos hasta que se empiecen a cocinar. Retirar del horno y reservar.
- En un recipiente, mezclar huevo y agregar pimienta y sal a gusto.
- Pasar el zapallo por el huevo y rebozar con el pan rallado. Colocar en la misma bandeja anterior.
- Terminar la cocción en el horno hasta que se doren.
- Echar un poco de salsa de tomate y añadir cubos de queso cremón.
- Volver a llevar al horno hasta que se derrita el queso.
- Retirar y terminar con orégano por encima.
