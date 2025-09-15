Imaginá una comida contundente sin armarte pasar horas en la cocina. La respuesta esta en esta receta de costillitas de cerdo al disco condimentadas con ajo, pimentón y cerveza negra, acompañadas de papas acordeón rellenas con panceta y queso.
El truco está en sellar rápidamente las costillitas a fuego fuerte, sumar verduras aromáticas y cocinar apenas 15 minutos a fuego bajo. En apenas minutos se obtiene un plato rendidor, lleno de contrastes que se va a lucir entre tus comensales.
Ingredientes para costillitas con papas acordeón
- Un costillar de cerdo: aproximadamente 15 costillitas.
- Aceite de oliva.
- Sal, ajo en polvo y pimentón.
- 3 dientes de ajo.
- 2 varas de puerro.
- Una cebolla.
- 2 ramas de apio.
- Un vaso de cerveza negra.
- 3 papas grandes.
- 150 g de queso tybo.
- 100 g de panceta.
- 2 cdas de manteca.
- 50 cc de jarabe de sauco.
- Perejil.
Procedimiento
- Separar las costillitas y condimentar con sal, pimentón y ajo en polvo.
- Calentar un disco y cubrir con un poquito de aceite.
- Sellar cada costillita 3 minutos por lado.
- Agregar las verduras picadas bien chiquitas y, cuando comienzan a ablandarse, agregar la cerveza.
- Cocinar a fuego bien bajo durante 15 minutos.
Para la guarnición
- Lavar muy bien las papas y hacerle cortes paralelos a 3 mm de distancia sin llegar a la base, manteniendo la papa entera.
- Colocar dentro de los cortes, en forma intercalada, fetas de panceta y queso tybo o danbo y pintar con manteca derretida.
- Cocinar en una fuente de horno hasta que la papa esté blanda y decorar con perejil.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/