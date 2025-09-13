Las palmeritas dulces son ese clásico crujiente y delicado que alegra cualquier merienda. Prepararlas en solo tres pasos las vuelve infalibles: extendés masa de hojaldre, la espolvoreás con azúcar y las enrollás desde ambos extremos hasta lograr esa forma característica de “orejita”.
Después, al horno a temperatura media, se doran y caramelizan, quedando crocantes y brillantes como pocas cosas. El resultado es una galletita ligera y dulce que se come con gusto y sin vueltas: perfecta para acompañar el mate o cerrar una reunión casera.
Ingredientes para palmeritas dulces
Para la masa
- 500 g de harina.
- 100 g de manteca.
- 250 cc de agua.
- Una pizca de sal.
- Una cdta de jugo de limón.
Para hojaldrar
- 200 g de margarina.
- 50 g de almidón de maíz.
Para el armado
- 200 g de azúcar.
- 150 g de chocolate tipo taza.
Procedimiento
Para la masa
- Integrar todos los ingredientes, unir, amasar y dejar descansar.
- Pasados unos minutos, estirar la masa a lo largo bien fina, formando un rectángulo.
- Untar con margarina y espolvorear con maicena.
- Enrollar y aplastar formando otro rectángulo.
- Dejar descansar y repetir el procedimiento de margarina una vez más.
Armado
- Estirar la masa de hojaldre formando un rectángulo.
- Sobre la mesada, espolvorear azúcar, colocar la masa encima y esparcir más azúcar sobre ella; pasar un rodillo para que el azúcar quede bien pegado a la masa.
- Doblar los extremos de la masa hacia adentro, espolvorear con un poco más de azúcar y volver a pasar el rodillo, hacer un último pliegue, repitiendo el procedimiento anterior.
- Por último, ir enrollando formando las palmeritas.
- Cortar de un cm de ancho y colocarlas en una placa antiadherente.
- Hornear a 210º durante 15 o 20 minutos.
- Terminar con hilos de chocolate o pintar parte de la palmerita, a gusto.
